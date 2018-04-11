Студентка колледжа «Царицыно» приняла участие в образовательном конкурсе

Анастасия Фомина из колледжа «Царицыно» стала участницей конкурса «Студент года среднего профессионально образования: Кубок первокурсников».

Девушка является активисткой студенческой жизни колледжа, в конкурсе решила поучаствовать, чтобы попробовать свои силы в будущей профессии. Два этапа соревнования Анастасия уже успешно прошла: написала сочинение-рассуждение о своей специальности и оформила портфолио достижений и увлечений. В среду, 11 апреля, студентке предстоит завершающий этап.

— Я подготовила самопрезентацию на тему «Я и моя профессия, мы нравимся друг другу», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» Анастасия Фомина, — В будущем я — высококвалифицированный специалист в области транспорта. Как логист я могу применить технологию «точно в срок», которая позволяет беспилотно доставлять заказчику груз в строго определенное время. К выступлению я готова, но немного нервничаю. Все равно, главное, не победа, а участие. А вообще этот конкурс был новым шагом для самой себя, возможностью обменяться опытом, интересами с другими ребятами, и, конечно же, завести новые знакомства.

Фото: Студент года СПО