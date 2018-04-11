В Краснодаре подрядчик исправит дефекты, обнаруженные после реставрации «Дома купца Никитина»

Краснодар . 11 апр. — Новая Кубань. Как добавили в ведомстве, скрытые дефекты — вздутие штукатурного слоя — были обнаружены еще в марте этого года специалистами управления. — По нашим предположениям, основной причиной разрушения отделочного слоя является выполнение работ в осенне-зимний период, когда наблюдался значительный перепад температур дневного и ночного времени суток, что не позволило полностью выдержать технологический процесс, — сообщил руководитель управления Роман Семихатский . Он добавил, что гарантийный срок качества выполненных работ на объекте в соответствии с госконтрактом составляет 60 месяцев. Чиновник сообщил, что 3 апреля подрядчик написал письмо, в которой обязался до 30 апреля исправить обнаруженные дефекты. Напомним, о данном факте сообщили специалисты Общероссийского народного фронта. Эксперты собирались писать запрос в прокуратуру

*В Краснодаре «Дом купца Никитина» начал сыпаться спустя 3 месяца после дорогостоящей реставрации

Так называемый «Дом купца Никитина» находится по адресу улица Красная, 18. В настоящее время в здании расположена консерватория Краснодарского института культуры и искусств. Реставрация памятника архитектуры началась в февраля 2017 года и завершилась в декабре этого же года. Стоимость работ составила более 48 млн рублей.