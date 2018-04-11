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У центра госуслуг района Митино появилось фасадное освещение
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У центра госуслуг района Митино появилось фасадное освещение 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
У всех центров госуслуг Москвы, в том числе в районе Митино, появилось яркое фасадное освещение.
— Здания центров оснащены фасадным освещением, которое облегчает ориентирование в темное время суток. Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей. Теперь ко всей основной навигации добавились светящиеся вывески на фасадах и крышных конструкциях центров, — отметила директор центров госуслуг Москвы Елена Громова.
Работа по оснащению всех центров «Мои документы» фасадным освещением велась в течение нескольких месяцев. Учитывались конкретные характеристики каждого здания, принимались во внимание особенности района. Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования. Яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов. (ср)
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