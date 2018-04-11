Ведьмы — за Милонова. В России вновь пытаются узаконить экстрасенсов и колдунов

Инициатором новой попытки легализовать деятелей оккультных наук выступила женщина, называющая себя ведьмой, — Алена Полынь, создатель Империи сильнейших ведьм. Она утверждает, что создание официального реестра «реестра ведьм-практиков всех мастей», а также всевозможных магов и экстрасенсов, избавит от «хаоса на магическом рынке», состоящего, между прочим, «из шарлатанов, аферистов различных мастей, которые под разными никами обманывают людей бесстыдным образом». Полынь во всеуслышание заявила, что «шарлатанско-мошеннический бизнес унизил и оскорбил магию», и начала формирование реестра «истинных волшебников».

Реестр будет формироваться по «рецептам» самой Алены Полынь. «Контролировать этот пласт бескультурия может только орган, который понимает в этом», — поясняет свою позицию Полынь.

Она хочет «легализовать» рынок, заставить всех сверхчеловеков работать открыто и честно (с лицензией, с регистрацией ИП). Для этого нужен закон, но по каким критериям государственные мужи пропишут его — неизвестно. В то же время Полынь пытается натянуть волшебное одеяло на себя: может быть, именно ее Империя сильнейших ведьм или союз, который решено создать для продвижения идеи, и станут такими официальными надзорными органами в сфере магии.

Свою идею оккультистка озвучила не где-нибудь, а в стенах правительства Москвы на большом ведьминском собрании еще в марте. Хоть конгресс-залы и сдаются здесь в аренду, в магической среде то и дело возникает вопрос: кто из столичных чиновников (очевидно, очень высокопоставленных) настолько благодарен ведьме, что позволил ей провести свой «конгресс» в здании мэрии на Новом Арбате.

Узаконить нельзя пускать на самотек

В том, что оккультный рынок переполнен шарлатанами, ни для кого не секрет. По некоторым данным, в России насчитывается около 800 тысяч (!) магов. Денежный оборот на этом рынке в год достигает 2 млрд долларов. Но зарегулировать деятельность «волшебников» до сих пор никому не удавалось. Удачной оказалась лишь попытка лицензировать деятельность народных целителей в 2000-х годах. Но, как рассказал «ФедералПресс» один из участников рынка, это привело к тому, что, например, травники, костоправы превратились в мануальных и фитотерапевтов. Кроме того, все, кто занимается этой деятельностью, имеют медицинское образование. Есть еще и общероссийский классификатор занятий, в котором официально прописана деятельность целителей и лекарей.

Одно время свои дипломы целителей существовали и в Санкт-Петербурге . Их выдавал Минздрав на основании заключения питерских экспертов в области народной медицины, а также представления профессиональной медицинской ассоциации или учреждения.

А вот какое официальное название могут получить маги, ведьмы, волхвы, экстрасенсы и им подобные труженики магической профессии? Возможно, это будут «специалисты оккультных наук». Но вряд ли для них когда-либо появится отдельный вуз или даже факультет, где можно будет свои знания и практические навыки подкрепить дипломом об образовании. Да и Империя сильнейших ведьм — сама непризнанный орган, поэтому непонятно, на основании чего она может (а по мнению ее основательницы Алены Полынь, видимо, должна) стать неким регулирующим органом.

Питер против магии

Год назад депутат Госдумы Виталий Милонов заявил об уголовном наказании за «незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности». Он даже придумал земную кару для колдунов разных калибров — минимум штраф до 120 тысяч рублей, максимум — пять лет изоляции от общества.

Кстати, эта тема Милонову была близка и ранее: еще в 2013 году, будучи депутатом ЗАКСа Санкт-Петербурга, он предложил узаконить деятельность экстрасенсов и магов, включив их в закон об охране здоровья.

С идеей узаконить магию выступил в прошлом году и депутат ЗАКСа Ленинградской области Владимир Петров . Свой законопроект о лицензировании оккультно-магических услуг Петров внес в региональный парламент в надежде дойти с ним до Госдумы. По замыслу депутата, участники рынка должны саморегулироваться и оценивать уровень квалификации друг друга, а лицензии им должны выдавать власти регионов. При этом маги обязаны заключать со своими клиентами договоры об оказании услуг.

Собеседники «ФедералПресс» в магической среде добавляют: СРО могли бы взять на себя ответственность за своих членов и при необходимости отвечать за проступки каждого из них.

Но единый начальник, каковым себя пытается позиционировать ведьма Алена Полынь, вряд ли появится. В том «волшебном» мире невозможно договориться: свои школы, свои взгляды, отмечают источники. Если даже политические оппоненты порой все-таки приходят, как принято говорить, к консенсусу, маги, волхвы, колдуны, ведьмы, экстрасенсы и т.п. договориться не смогут никогда — у них нет общей цели.