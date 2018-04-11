Бразильский стартап отслеживает утечки воды с помощью искусственного интеллекта

Бразильский стартап Stattus4 из города Сорокаба, штат Сан-Паулу, разработал технологию отслеживания потенциальных утечек в системах водоснабжения с помощью искусственного интеллекта, сообщает информагентство FAPESP.

Мобильный датчик записывает вибрации воды, идущей по трубам, и сопоставляет их с облачной базой данных. Технология работает по аналогии с программами распознавания музыки. Она анализирует звуки с точки зрения их соответствия норме и предугадывает тип неисправности. Чем больше данных у программы, тем точнее прогноз. Она работает по принципу обучения с подкреплением, основанном на взаимодействии со средой. Технология в пилотном режиме уже используется десятью компаниями. В базу ежедневно поступает 800 образцов звука, и в ней уже более 40 000 наборов данных.

Работой руководят операторы, от которых стартап не намерен отказываться. Именно они анализируют поступающие сведения. Искусственный интеллект лишь помогает ускорить работу и добиться более точных результатов, а также сократить затраты на обслуживание, так как технология отслеживает функционирование систем водоснабжения удаленно и в режиме реального времени.

По данным бразильской Национальной информационной системы по санитарным вопросам, при распределении теряется 40 л воды на каждые 100 л. Общественная организация по защите водных ресурсов и обеспечению санитарных норм Instituto Trata Brasil в 2013 году оценила потери очищенной воды в 6,5 млрд кубометров — этого достаточно для снабжения 50 млн человек и эквивалентно $8 млрд

"Устранение утечек имеет первостепенное значение с точки зрения управления водными ресурсами. Сокращение потерь также означает снижение потребности в сборе и очистке воды. Это уменьшит операционные расходы компаний и усилит защиту водных ресурсов", — подчеркнул главный исследователь проекта Антонио Карлос Оливейра Мл.

Материал предоставлен проектом +1.