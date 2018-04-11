Россия будет вынуждена ответить в случае удара США по Сирии, заявил Слуцкий

У Вашингтона должно хватить здравого смысла не предпринимать необдуманных шагов по силовому варианту решения проблем в Сирии , иначе Россия не сможет остаться в стороне и будет вынуждена адекватно ответить, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит пресс-служба парламентария, последние несколько лет США системно нагнетают истерию в мировом информационном и политическом пространстве против России, создавая образ страны, которая якобы угрожает мировой безопасности. При этом Слуцкий подчеркнул, что таким образом США пытаются противодействовать шагам России не допустить однополярный мир. «Сейчас в Сирии делается попытка реализовать сценарий, который США уже применили в Ираке Ливии . Но в данный момент союзником САР является Россия, которая находится там в центре борьбы с силами международного терроризма. И мы уже во многом успешно отработали в этом направлении», — отметил глава международного Комитета палаты. Одновременно реализация угроз президента США Дональда Трампа об ударах по Сирии только на основе фейковых обвинений станет самым неразумным поступком в современной истории, убеждён парламентарий.