Россия будет вынуждена ответить в случае удара США по Сирии, заявил Слуцкий 

У Вашингтона должно хватить здравого смысла не предпринимать необдуманных шагов по силовому варианту решения проблем в Сирии, иначе Россия не сможет остаться в стороне и будет вынуждена адекватно ответить, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, которые приводит пресс-служба парламентария, последние несколько лет США системно нагнетают истерию в мировом информационном и политическом пространстве против России, создавая образ страны, которая якобы угрожает мировой безопасности.
При этом Слуцкий подчеркнул, что таким образом США пытаются противодействовать шагам России не допустить однополярный мир.
«Сейчас в Сирии делается попытка реализовать сценарий, который США уже применили в Ираке и Ливии. Но в данный момент союзником САР является Россия, которая находится там в центре борьбы с силами международного терроризма. И мы уже во многом успешно отработали в этом направлении», — отметил глава международного Комитета палаты.
Одновременно реализация угроз президента США Дональда Трампа об ударах по Сирии только на основе фейковых обвинений станет самым неразумным поступком в современной истории, убеждён парламентарий.