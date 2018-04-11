Что связывает Юрия Гагарина с пивоварением?

Компанию «Балтика», часть Carlsberg Group, и космос связывают не только высокие технологии и полная автоматизация процессов. В 1962 г. первый человек в космосе — Юрий Гагарин — посетил завод Carlsberg в Копенгагене , а в 2013 г. на производстве «Балтика» в Санкт-Петербурге первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова приняла участие в варке юбилейного сорта пива.

Визит Юрия Гагарина в Копенгаген состоялся 7 сентября 1962 г., вскоре после его успешного полета в космос. В государственных архивах России есть письмо заместителя председателя Общества сотрудничества между Данией и СССР А. Йенсена об организации поездки в Данию космонавта Ю. А. Гагарина. Цитата из письма гласит: "… Мы хотим подчеркнуть, что блестящим успехом визита Юрия Гагарина мы обязаны прежде всего его личным качествам, его личному обаянию, его умным выступлениям в прессе, по радио, телевидению… Люди говорили: Гагарин самый лучший посол, какого мог направить Советский Союз".

Программа визита в столицу Дании включала в себя посещение именитым гостем пивоваренного завода Carlsberg. И это не случайно: Фонд Carlsberg оказывает поддержку фундаментальным исследованиям, в частности, по астрофизике и космологии, начиная с 1908 г., когда компания профинансировала работу астронома датского происхождения Джона Дрейера.

Юрий Алексеевич и его супруга проехали через знаменитые Слоновьи ворота пивоварни, посетили

производственные цеха и музей Carlsberg. Здесь космонавт оставил запись в книге посетителей, указав в графе «род занятий» лаконичное «космонавт», и попробовал пиво в специально построенном к визиту баре «Спутник». Сегодня сотрудники компании и тысячи туристов, которые хотят узнать, как варят, пожалуй, лучшее пиво в мире и, наверное, единственное, в честь которого назван «космический» минерал, проходят через те же ворота.

Дело в том, что в 1971 г. группа исследователей изучила образцы метеорита Agpalilik, обнаруженного в Гренландии, и открыла неизвестный в те времена минерал (редкий сплав хрома и азота). Главный инженер проекта Ван Бухвальд предложил назвать его Carlsbergite, чтобы подчеркнуть роль Фонда Carlsberg, оказавшего финансовую поддержку исследованиям. Сегодня этот кусочек метеорита можно увидеть перед Геологическим музеем в Копенгагене.