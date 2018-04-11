В Казани планируют построить завод по переработке стекла

Об этом заявил глава комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на встрече рабочей группы по вопросу обращения с отходами в городе.

Он отметил, что в настоящее время в европейской части России есть лишь один завод по переработке стекла (в Минеральных Водах).

Со своей стороны, представитель республиканского Минстроя Рустем Богданов сказал, что речь идёт о предприятии по производству пеностекла из битого стекла.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что на ремонт основного и вспомогательного оборудования Кузнецкой ТЭЦ направят около 370 млн рублей в 2018 году.