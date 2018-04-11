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В Казани планируют построить завод по переработке стекла
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В Казани планируют построить завод по переработке стекла 

RT на русском 1 час назад
Об этом заявил глава комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на встрече рабочей группы по вопросу обращения с отходами в городе.
Он отметил, что в настоящее время в европейской части России есть лишь один завод по переработке стекла (в Минеральных Водах).
Со своей стороны, представитель республиканского Минстроя Рустем Богданов сказал, что речь идёт о предприятии по производству пеностекла из битого стекла.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что на ремонт основного и вспомогательного оборудования Кузнецкой ТЭЦ направят около 370 млн рублей в 2018 году.
RT на русском: последние новости
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