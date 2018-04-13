На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования 

Тина Канделаки отметила возможность горизонтальной интеграции и сетевого построения взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности: «Рынок ИС в России находится на начальной стадии развития, что даёт возможность всем участникам договориться и сформировать те правила, которые будут удобны для всех и приняты всеми сообществами».
Она также отметила тот факт, что в России существует «много классных идей, которые не монетизируются, не переходят в товар, например, оренбургский платок и вологодские кружева. Идеи есть, маркетинга нет». Говоря о роли интеллектуальной собственности, она подчеркнула: «Мы, „Матч ТВ“, сами создаём контент, в том числе и околоспортивный — это даёт нам возможность зарабатывать, обмениваться им, самостоятельно или с партнёрами, и главное — реинвестировать в создание нового контента, новой интеллектуальной собственности».
Заурбек Албегонов, старший советник представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) в Российской Федерации, выступая в рамках хаба, отметил преимущества мадридской системы регистрации товарных знаков и управления ими, которая позволяет путём подачи одной заявки и получить охрану в 116 странах по всему миру. Он отметил, что в рамках это системы лидером среди российских компаний на сегодня является "Транснефть".
Марина Яковлева, заместитель руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ответственный секретарь Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ ФС РФ привела в пример такие всемирно известные НМПТ (наименования места происхождения товара), как шампанское и эльзасский мёд, которые приносят своим регионам колоссальную дополнительную прибыль. Говоря о России, она упомянула о росте на 40% заявок на регистрацию региональных брендов, которые призваны развивать позиционирование и туристический потенциал. «Свойства региональных брендов обусловлены традициями и географией: башкирский мед, хохлома, тульский пряник», — отметила М. Яковлева. По её словам, город Мышкин Ярославской области привлёк туристов и «максимально монетизировался за счёт развития „мышиного“ бренда», а лидером стала Вологодская область, защитившая права на бренд «Вологодское масло». Однако пока более трети регионов РФ не подали ни одной заявки, подчеркнула М. Яковлева.
Она также отметила отличие НМПТ от «географического указания» — второе предъявляет более мягкие требования к продукту. Так, по словам эксперта, в виноделии, например, «15% винограда может быть взято из иного региона». Законопроект по введению в Гражданский кодекс РФ понятия «географическое указание» сейчас дорабатывается, отметила М. Яковлева, оно даст больше инструментов для продвижения регионов.
Галина Кравченко, директор департамента «Ассортимент» Fashion Consulting Group, руководитель представительства FCG международного тренд-бюро Fashion Snoops, отметила проблемы защиты интеллектуальной собственности в модной индустрии. «Наша индустрия — индустрия имитации», — заявила она. Немногие компании могут защитить все элементы своих брендов. Немного отличающийся оттенок или вытачка в другом месте — и одежда или обувь уже не защищается авторским правом. По словам эксперта, сейчас производители сосредотачиваются на создании и продвижении потребителям «total look», который включает себя полный комплект одежды и аксессуаров. Она также подчеркнула, что чёткое позиционирование, демонстрация разницы стилей — кэжуал, вечерний и т.д. увеличивает средний чек и общую прибыльность. Однако разница между успешными российскими фэшн-брендами и мировыми пока разительна: в России компания, продающая 1 млн пар обуви в год, считается успешной, тогда как мировые бренды реализуют за то же время 15 млн пар.
Сергей Давыдов, вице-президент компании Wizart, отметил, что развитие технологий существенно изменило рынок анимационных фильмов: «Производить анимацию стало дешевле, китайские коллеги активно выходят на мировой рынок». Однако и обратный тренд также заметен: по его словам, Wizart, выпустив анимационный фильм «Снежная королева», заработала 3 млн долларов в первый день показа в Китае. Кроме того, он отметил прибыльность других объектов интеллектуальной собственности: «Мы производим игры по мотивам мультфильмов, детские игрушки с элементами дополненной реальности». Давыдов также упомянул конструктор с виртуальной инструкцией на коробке, показывающей, что именно можно собрать из этих деталей.
Александр Салов из студии VideoSfera отметил, что региональная привязка сегодня не так важна, в современном цифровом пространстве куда весомее качество производимого контента. «Где есть интернет, там и можно построить студию, поэтому производство смещается в регионы», — отметил он.
Андрей Бусаргин, директор направления Brand Protection компании Group-IB, рассказал об угрозах для бренда в цифровом мире. Среди них мошенничество, сайты-клоны, неправомерное использование бренда, информационные атаки, интернет-пиратство и другие. По его словам, из-за инфоатаки банк лишился 1,3 млрд руб., а из-за поддельных сайтов, предлагающих удобрения, российские фермеры потеряли несколько миллионов рублей. Защита от подобных подделок только одна — блокировка сайтов-мошенников.
Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018:
E-mail: pressa@ipquorum.ru: Tел. +7 (495) 203-71-62 Справочная информация:
Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018
"Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии" проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии.
Организаторами Форума выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС, СНГ, странах БРИКС.
Соорганизаторы Форума: Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Калининградской области, Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент) и Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика».
Форум проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Союза журналистов России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АКПиТ) и Международной конфедерации журналистских союзов.
Форум призван стать авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики.
IPQuorum — первая коммуникационная платформа, которая свяжет участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.
Генеральный информационный партнер Форума: ИА «ТАСС». Информационные партнеры: телеканал «Россия 24», "Российская газета", медиахолдинг «Эксперт», ИА «Интерфакс — Северо-Запад», холдинг «Стратегия», бизнес-журнал Presstons (Калининград), ГТРК «Калининград». www.ipquorum.ru Ассоциация IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности")
Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк «Новый век».
Главная задача Ассоциации — реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.
В развитии сетевой «инфраструктуры доверия» принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.
Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.
Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.
Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, «Литрес», Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм» и Национальной электронной библиотекой.
Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.). www.ipchain.ru Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)
Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами «Евразийская конфедерация обществ правообладателей» (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран — членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории.
Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации.
Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).
http://eacop.org