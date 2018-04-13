На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования

Тина Канделаки отметила возможность горизонтальной интеграции и сетевого построения взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности: «Рынок ИС в России находится на начальной стадии развития, что даёт возможность всем участникам договориться и сформировать те правила, которые будут удобны для всех и приняты всеми сообществами».

Она также отметила тот факт, что в России существует «много классных идей, которые не монетизируются, не переходят в товар, например, оренбургский платок и вологодские кружева. Идеи есть, маркетинга нет». Говоря о роли интеллектуальной собственности, она подчеркнула: «Мы, „Матч ТВ“, сами создаём контент, в том числе и околоспортивный — это даёт нам возможность зарабатывать, обмениваться им, самостоятельно или с партнёрами, и главное — реинвестировать в создание нового контента, новой интеллектуальной собственности».

Заурбек Албегонов, старший советник представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) в Российской Федерации, выступая в рамках хаба, отметил преимущества мадридской системы регистрации товарных знаков и управления ими, которая позволяет путём подачи одной заявки и получить охрану в 116 странах по всему миру. Он отметил, что в рамках это системы лидером среди российских компаний на сегодня является "Транснефть"

Марина Яковлева , заместитель руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ответственный секретарь Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ ФС РФ привела в пример такие всемирно известные НМПТ (наименования места происхождения товара), как шампанское и эльзасский мёд, которые приносят своим регионам колоссальную дополнительную прибыль. Говоря о России, она упомянула о росте на 40% заявок на регистрацию региональных брендов, которые призваны развивать позиционирование и туристический потенциал. «Свойства региональных брендов обусловлены традициями и географией: башкирский мед, хохлома, тульский пряник», — отметила М. Яковлева. По её словам, город Мышкин Ярославской области привлёк туристов и «максимально монетизировался за счёт развития „мышиного“ бренда», а лидером стала Вологодская область , защитившая права на бренд «Вологодское масло». Однако пока более трети регионов РФ не подали ни одной заявки, подчеркнула М. Яковлева.

Она также отметила отличие НМПТ от «географического указания» — второе предъявляет более мягкие требования к продукту. Так, по словам эксперта, в виноделии, например, «15% винограда может быть взято из иного региона». Законопроект по введению в Гражданский кодекс РФ понятия «географическое указание» сейчас дорабатывается, отметила М. Яковлева, оно даст больше инструментов для продвижения регионов.

Галина Кравченко , директор департамента «Ассортимент» Fashion Consulting Group, руководитель представительства FCG международного тренд-бюро Fashion Snoops, отметила проблемы защиты интеллектуальной собственности в модной индустрии. «Наша индустрия — индустрия имитации», — заявила она. Немногие компании могут защитить все элементы своих брендов. Немного отличающийся оттенок или вытачка в другом месте — и одежда или обувь уже не защищается авторским правом. По словам эксперта, сейчас производители сосредотачиваются на создании и продвижении потребителям «total look», который включает себя полный комплект одежды и аксессуаров. Она также подчеркнула, что чёткое позиционирование, демонстрация разницы стилей — кэжуал, вечерний и т.д. увеличивает средний чек и общую прибыльность. Однако разница между успешными российскими фэшн-брендами и мировыми пока разительна: в России компания, продающая 1 млн пар обуви в год, считается успешной, тогда как мировые бренды реализуют за то же время 15 млн пар.

Сергей Давыдов , вице-президент компании Wizart, отметил, что развитие технологий существенно изменило рынок анимационных фильмов: «Производить анимацию стало дешевле, китайские коллеги активно выходят на мировой рынок». Однако и обратный тренд также заметен: по его словам, Wizart, выпустив анимационный фильм «Снежная королева», заработала 3 млн долларов в первый день показа в Китае . Кроме того, он отметил прибыльность других объектов интеллектуальной собственности: «Мы производим игры по мотивам мультфильмов, детские игрушки с элементами дополненной реальности». Давыдов также упомянул конструктор с виртуальной инструкцией на коробке, показывающей, что именно можно собрать из этих деталей.

Александр Салов из студии VideoSfera отметил, что региональная привязка сегодня не так важна, в современном цифровом пространстве куда весомее качество производимого контента. «Где есть интернет, там и можно построить студию, поэтому производство смещается в регионы», — отметил он.

Андрей Бусаргин, директор направления Brand Protection компании Group-IB, рассказал об угрозах для бренда в цифровом мире. Среди них мошенничество, сайты-клоны, неправомерное использование бренда, информационные атаки, интернет-пиратство и другие. По его словам, из-за инфоатаки банк лишился 1,3 млрд руб., а из-за поддельных сайтов, предлагающих удобрения, российские фермеры потеряли несколько миллионов рублей. Защита от подобных подделок только одна — блокировка сайтов-мошенников.

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018:

E-mail: pressa@ipquorum.ru: Tел. +7 (495) 203-71-62 Справочная информация:

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018

"Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии" проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии.

Организаторами Форума выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС , СНГ, странах БРИКС

Форум проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации , Союза журналистов России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АКПиТ) и Международной конфедерации журналистских союзов.

Форум призван стать авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики.

IPQuorum — первая коммуникационная платформа, которая свяжет участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк «Новый век».

Главная задача Ассоциации — реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой «инфраструктуры доверия» принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, «Литрес», Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм» и Национальной электронной библиотекой.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.). www.ipchain.ru Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)

Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами «Евразийская конфедерация обществ правообладателей» (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран — членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории.

Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).

http://eacop.org