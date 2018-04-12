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Новости из Сирии зададут тон торгам на Московской бирже, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»
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Новости из Сирии зададут тон торгам на Московской бирже, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер» 

Прайм 52 минуты назад
Фото: Прайм
Впрочем, если учитывать сохраняющуюся напряжённость вокруг Сирии, то его можно назвать существенно негативным.
С другой стороны, прошло уже три дня с момента угроз Д. Трампа, а «пушки» пока молчат. Вероятно, что всё же есть основания рассчитывать на переговорный процесс и объективное расследование событий, связанных с «возможной» химической атакой в сирийской Думе.
Если начнут появляться признаки разрядки и попыток решить дело через переговоры и сотрудничество, то, пожалуй, это может стать мощным сигналом к росту российского рынка. В самом деле, впервые за несколько лет США и РФ могут оказаться за переговорным столом, а не на трибунах с взаимными обвинениями.
С другой стороны, попавший в прессу текст будущего выступления госсекретаря США М. Помпео явно содержит призывы к более жёсткой позиции в отношении Москвы, хотя основания для этого уже давно исчезли, но такова особенность внутриполитического процесса США с необходимостью иметь внешнего врага, который имеет массу притязаний, пересекающихся с экономическими интересами США.
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