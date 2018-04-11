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Михаил Фридман подтвердил отсутствие интереса «Альфа-групп» к банку «Возрождение»
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Михаил Фридман подтвердил отсутствие интереса «Альфа-групп» к банку «Возрождение» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман подтвердил отсутствие заинтересованности группы в покупке банка «Возрождение».
В марте председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович говорил, что покупкой банка интересуется много инвесторов, в том числе крупные банки, банки с госучастием и пулы инвесторов.
Отвечая на вопрос ТАСС, есть ли у «Альфа-групп» интерес к покупке «Возрождения», Фридман ответил отрицательно. «Насколько я знаю, нет», — заявил он журналистам.
Банк «Возрождение» через группу офшоров входит в число банковских активов компании Promsvyaz Capital B. V. (ранее в их числе был и Промсвязьбанк, в настоящее время находящийся на санации в Фонде консолидации банковского сектора).
Согласно предписанию ЦБ, к 4 июня Promsvyaz Capital B. V. должен снизить свою долю в уставном капитале «Возрождения» максимум до 10%. До этого момента Promsvyaz Capital B. V. ограничен в участии в управлении кредитной организацией. Через свои офшоры компания имеет права голоса только по акциям, не превышающим совокупно 10% в уставном капитале банка.
Как сообщал Нахманович, в «Возрождении» идет процедура due diligence, которая позволит всем интересантам получить реальное представление о банке.
В марте представители близкого к бизнесмену Сулейману Керимову фонда Bonum Capital вошли в совет директоров банка «Возрождение». Сообщалось о переговорах Керимова с основными владельцами банка — братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми — о покупке их доли в кредитной организации. Вторым претендентом на покупку банка называли близкий к Керимову НПФ «Благосостояние».
Глава ВТБ Андрей Костин позднее заявил об отсутствии переговоров о покупке банка.
Керимов и Костин вошли в обновленный санкционный список минфина США, объявленный 6 апреля.
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