Михаил Фридман подтвердил отсутствие интереса «Альфа-групп» к банку «Возрождение»

В марте председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович говорил, что покупкой банка интересуется много инвесторов, в том числе крупные банки, банки с госучастием и пулы инвесторов.

Отвечая на вопрос ТАСС, есть ли у «Альфа-групп» интерес к покупке «Возрождения», Фридман ответил отрицательно. «Насколько я знаю, нет», — заявил он журналистам.

Банк «Возрождение» через группу офшоров входит в число банковских активов компании Promsvyaz Capital B. V. (ранее в их числе был и Промсвязьбанк , в настоящее время находящийся на санации в Фонде консолидации банковского сектора).

Согласно предписанию ЦБ , к 4 июня Promsvyaz Capital B. V. должен снизить свою долю в уставном капитале «Возрождения» максимум до 10%. До этого момента Promsvyaz Capital B. V. ограничен в участии в управлении кредитной организацией. Через свои офшоры компания имеет права голоса только по акциям, не превышающим совокупно 10% в уставном капитале банка.

Как сообщал Нахманович, в «Возрождении» идет процедура due diligence, которая позволит всем интересантам получить реальное представление о банке.

В марте представители близкого к бизнесмену Сулейману Керимову фонда Bonum Capital вошли в совет директоров банка «Возрождение». Сообщалось о переговорах Керимова с основными владельцами банка — братьями Алексеем Дмитрием Ананьевыми — о покупке их доли в кредитной организации. Вторым претендентом на покупку банка называли близкий к Керимову НПФ «Благосостояние».