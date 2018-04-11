В городской больнице № 3 назначен новый главврач 

В ЦГБ № 3 Екатеринбурга появился новый главный врач. На этой неделе коллективу клиники был представлен новый руководитель, который пришёл на смену перешедшему в «Новую больницу» Александру Гальперину.
Новым главврачом стал Антон Николаевич Старков. Ему 43 года, высшее медицинское образование он получил в Уральской государственной медицинской академии. Он кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «травматология».
Много лет Антон Старков проработал в ЦГКБ № 23 города Екатеринбурга, в том числе был заместителем главного врача по хирургии и среди коллег зарекомендовал себя высококлассным хирургом-травматологом. Последние три года перед назначением в ЦГБ № 3 Антон Николаевич был главным врачом Сысертской ЦБР.