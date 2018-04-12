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Часть жителей Вологды летом могут остаться без горячей воды на месяц
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Часть жителей Вологды летом могут остаться без горячей воды на месяц 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Власти Вологды сообщили, что для части жителей города период отключения горячей воды на профилактику может затянуться на месяц.
Ремонтные работы на городских котельных, для проведения которых и необходимы плановые отключения воды, стартуют с середины мая.
"На большинстве котельных перерыв в работе, а значит и горячем водоснабжении, планируется не более двух недель. Но есть ряд микрорайонов, где горячей воды не будет дольше — от 20 до 30 дней. Это связано с более масштабными ремонтными работами, которые в основном планируется проводить на сетях", — отмечается в сообщении департамента городского хозяйства.
Там, где есть техническая возможность, потребителей будут переключать на другие теплоисточники, чтобы они как можно меньше времени оставались без горячей воды.
В летний период в Вологде будут отремонтированы все 44 котельные. Половина из них ведомственные, половина — муниципальные.
Согласно графику, первой на ремонт встанет котельная ТГК-2, там работы начнутся с 14 мая и продлятся три недели. На этот период горячая вода планово будет отключена в домах Южного микрорайона. Со 2 июля отключение ждет Центральный район города. Оно продлится четыре недели. Еще два крупных теплоисточника — Западная котельная и котельная ВОМЗ — встанут на ремонт в начале июня, работы продлятся две недели.
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