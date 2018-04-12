Часть жителей Вологды летом могут остаться без горячей воды на месяц

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Власти Вологды сообщили, что для части жителей города период отключения горячей воды на профилактику может затянуться на месяц.

Ремонтные работы на городских котельных, для проведения которых и необходимы плановые отключения воды, стартуют с середины мая.

"На большинстве котельных перерыв в работе, а значит и горячем водоснабжении, планируется не более двух недель. Но есть ряд микрорайонов, где горячей воды не будет дольше — от 20 до 30 дней. Это связано с более масштабными ремонтными работами, которые в основном планируется проводить на сетях", — отмечается в сообщении департамента городского хозяйства.

Там, где есть техническая возможность, потребителей будут переключать на другие теплоисточники, чтобы они как можно меньше времени оставались без горячей воды.

В летний период в Вологде будут отремонтированы все 44 котельные. Половина из них ведомственные, половина — муниципальные.