Доктор с Кипра прописал. Госзаказы на поставку лекарств получают офшорные фирмы

90% самых дорогостоящих контрактов за год Минздрав заключил с компаниями с иностранным участием, выяснил Sobesednik.ru

Кто стоит за зарубежными юрлицами и как они получают сотни миллиардов бюджетных рублей?

Еще три года назад Владимир Путин вроде как запретил государственным компаниям совершать закупки у офшорных компаний. Однако крупнейшие поставщики лекарств продолжают контролироваться из других юрисдикций. В основном — кипрской.

Короли медзаказа

За 2,8 млрд руб. АО «Национальная иммунобиологическая компания» взялось обеспечить все российские регионы взрослыми вакцинами от гриппа. А еще за 2,1 млрд — детскими.

Винокуров владеет акциями через Marathon Group. Все цепочки «Марафон Групп», согласно базе ЕГРЮЛ, ведут в одно место — в Никосию, столицу Кипра

Кстати, Винокуров много лет был связан с недавно оказавшимися за решеткой братьями Магомедовыми. И даже возглавлял принадлежащую им «Сумму».

А вот единственным учредителем другого топового поставщика Минздрава — заработавшего на госзаказах 141 млрд руб. АО «Фармстандарт» — является кипрская Augment Investments Limited. Ее бенефициар — долларовый миллиардер Виктор Харитонин

Харитонину принадлежат бренды «Арбидол», «Коделак», «Компливит», «Пенталгин». Бизнесмену приписывают дружбу с Виктором Христенко — экс-министром промышленности и супругом предыдущего министра здравоохранения Татьяны Голиковой . Недавно вышло расследование «Новой газеты» и «Дождя», в котором утверждается, что Христенко потратил на покупку полей для гольфа почти в десять раз больше, чем заработал за пять лет вместе со своей женой, ныне председателем Счетной палаты

Еще один крупный поставщик Минздрава — АО «Р-Фарм» . Его владелец Алексей Репик в октябре продал 10% своих акций японской корпорации Mitsui & Co. И после этого продолжил выигрывать госзаказы по всей стране.

Так, в декабре он взялся поставить в Тюмень противоэпилептическое средство «Леветирацетам». За одну упаковку таблеток №30 1000 мг из бюджета ему платят 3 тыс. 357 руб. Даже в розничных аптеках Тюмени стоимость именно такой упаковки дешевле на тысячу рублей, выяснил «Собеседник» с помощью сервиса «Яндекс. Маркет».

Удачливостью «Р-Фарм» заинтересовались и антимонопольщики. ФАС даже заподозрила фирму в сговоре с правительством при поставках противовирусных препаратов. В Минздраве эти обвинения, конечно, опровергли.

Вместе с партией и Патриархом

В марте аукцион от Мин-здрава на поставку интерферона выиграло ООО «Ирвин 2». Правда, выиграло оно само у себя — фирма стала единственным участником конкурса на 962 млн руб. «Ирвин 2» учреждено ООО «Фармэко», которое в свою очередь на четверть принадлежит кипрской компании «Трейдлаин сервисиз лтд».

Несмотря на иностранные корни, «Ирвин 2» официально спонсирует «Единую Россию» . А ее совладельцем наряду с основателем Владимиром Бабием является бывший министр энергетики России Сергей Шматко

Цифра

518 млрд рублей — годовой объем рынка госзакупок лекарств в России. (Headway Company).

Не чурается политики и другая контролируемая кипрским офшором компания «Протек» . На последних выборах она заключила соглашение с ЦИКом и включилась в агитацию за явку.

ЗАО «Фирма ЦВ „Протек“, подсчитал „Собеседник“, заработало на господрядах 134 млрд руб. Самый крупный заказчик — свердловское ГУП „Фармация“. В апреле Якунин договорился с ним о поставках „Коделака Бронхо с чабрецом“.

Состояние Якунина Forbes оценивает в 1,2 млрд $. Ему также принадлежит аптечная сеть „Ригла“.

Но не в одних только кипрских водах прячут концы оте-чественные фармацевты. Учредителем госпоставщика ООО „Тева“ является нидерландская „Тева Фарма Би. Ви“. Teva — известная международная компания по производству таблеток.

Учредителем заработавшего на поставках по госзаказу 118 млрд руб. ПАО „Фармимэкс“ является российское государство. Но, по данным „Ведомостей“, это не мешает владеть акциями компании еще и Albana Import-Export GmbH & Co. Handels-KG из Германии

Цена коррупции

Коррупционная составляющая в сфере медицинского госзаказа только возрастает, заявил „Собеседнику“ руководитель фармацевтической фирмы „Медлайн“ Роман Пушков. Одна из схем, по его утверждению, выглядит следующим образом:

— Установилась практика проведения так называемых совместных аукционов, которые заранее готовятся под определенного участника. Организуются централизованные закупки для лечебных учреждений одного региона. „Удивительным“ образом у каждого из них оказывается схожая потребность в одних и тех же товарах. А их характеристики соответствуют продукции конкретных производителей.

В качестве примера таких подозрительных закупок Пушков приводит приобретение дезинфицирующих средств для учреждений Рязанской области . С жалобами на эти сделки в настоящий момент разбираются ФАС и ФСБ

— Практически в каждой подобной закупке, даже шприцев, пробирок или перчаток, присутствует заложенная в стоимость коррупционная составляющая. По результатам аукционов снижения цен не происходит или оно является мнимым для создания видимости борьбы, — говорит Пушков.

Размер традиционного отката на медицинском госзаказе составляет от 15 до 35%, говорят опрошенные „Собеседником“ участники рынка. В случае же „договорных“ аукционов стоимость товаров может и вдвое превышать потенциальные предложения других поставщиков, которые от участия в конкурсах отсекаются.

Мнение

— Рынок лекарств высокофинансовый, но при этом контроль за ним не самый строгий. Так как задача по выпуску дешевых отечественных лекарств не выполнена, приходится закупать их за рубежом. Делают это непрозрачные посредники, которые выводят прибыль в офшорные зоны, чтобы там ее спокойно распределять. Почему им это позволяют делать — вопрос к правоохранительным органам

* * *

Материал вышел в издании „Собеседник“ №14-2018.