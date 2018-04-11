Сборник документов «Русская Арктика» презентовали в Архангельске

"В Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова состоялась презентация сборника документов «Русская Арктика», изданного при поддержке регионального правительства и Архангельского ЦБК " — говорится в сообщении.

В сборник вошли документы научных и промысловых экспедиций в северной части Архангельской губернии, освоения приполярной зоны и арктических островов в XIX — начале XX веков. В качестве иллюстраций в книге используются репродукции картин живописца Арктики А. А. Борисова из собрания Архангельского музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» и изображения некоторых архивных документов, содержащие автографы полярных исследователей XIX столетия. Авторы сборника надеются активизировать интерес читающей публики к прошлому арктических экспедиций, начинавшихся и заканчивавшихся в Архангельске.