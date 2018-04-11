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Сборник документов «Русская Арктика» презентовали в Архангельске
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Сборник документов «Русская Арктика» презентовали в Архангельске 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сборник архивных документов о северных экспедициях XIX-начала XX веков представили в областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова в Архангельске, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области. Авторами сборника стали Сергей Шаляпин, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Высшей школы экономики, управления и права САФУ и Владимир Станулевич, архангельский краевед и публицист.
"В Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова состоялась презентация сборника документов «Русская Арктика», изданного при поддержке регионального правительства и Архангельского ЦБК" — говорится в сообщении.
В сборник вошли документы научных и промысловых экспедиций в северной части Архангельской губернии, освоения приполярной зоны и арктических островов в XIX — начале XX веков. В качестве иллюстраций в книге используются репродукции картин живописца Арктики А. А. Борисова из собрания Архангельского музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» и изображения некоторых архивных документов, содержащие автографы полярных исследователей XIX столетия. Авторы сборника надеются активизировать интерес читающей публики к прошлому арктических экспедиций, начинавшихся и заканчивавшихся в Архангельске.
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