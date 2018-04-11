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Оленья кровь и поза 69: Валерий Леонтьев раскрыл секреты творческого долголетия
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Оленья кровь и поза 69: Валерий Леонтьев раскрыл секреты творческого долголетия 

Passion.ru 43 минуты назад
Фото: Passion.ru
Вот уже 45 лет Валерий Леонтьев радует преданных поклонниц и поклонников своим творчеством, активно гастролирует. Своим творческим долголетием он обязан врачам, жене и народным рецептам, признался артист.
В детстве Валерий пил оленью кровь. «В местах, где кочевники пасут оленей, у людей нет другого источника витаминов… Возможно, кровь оленя придала мне некоторые энергетические сверхспособности, но я не хочу об этом размышлять, чтобы не выглядеть проповедником шаманских культов», — поделился музыкант, родившийся в семье ветеринаров-оленеводов в селе Усть-Уса в Республике Коми.
Леонтьев регулярно проходит медицинский осмотр, но делает это не в России.
С супругой, Людмилой Исакович, живущей в США, музыкант видится нечасто, но регулярно. «Пару месяцев я провожу в Майами, чтобы немного передохнуть, а порой и походить по врачам без страха прочитать на следующей день в желтой прессе состав своей крови, а летом Люся приезжает в Россию», — рассказал артист.
69-летний артист связывает свое здоровье с позой «69» из Камасутры: «Эта позиция требует хорошей физической подготовки и довольно высокой концентрации. В общем, не для лентяев. То же самое и с жизнью. Так что буду проверять, насколько я к этой позе — 6 на 9 — готов».
Фото: globallookpress
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