Оленья кровь и поза 69: Валерий Леонтьев раскрыл секреты творческого долголетия

Вот уже 45 лет Валерий Леонтьев радует преданных поклонниц и поклонников своим творчеством, активно гастролирует. Своим творческим долголетием он обязан врачам, жене и народным рецептам, признался артист.

В детстве Валерий пил оленью кровь. «В местах, где кочевники пасут оленей, у людей нет другого источника витаминов… Возможно, кровь оленя придала мне некоторые энергетические сверхспособности, но я не хочу об этом размышлять, чтобы не выглядеть проповедником шаманских культов», — поделился музыкант, родившийся в семье ветеринаров-оленеводов в селе Усть-Уса в Республике Коми

Леонтьев регулярно проходит медицинский осмотр, но делает это не в России

С супругой, Людмилой Исакович, живущей в США , музыкант видится нечасто, но регулярно. «Пару месяцев я провожу в Майами , чтобы немного передохнуть, а порой и походить по врачам без страха прочитать на следующей день в желтой прессе состав своей крови, а летом Люся приезжает в Россию», — рассказал артист.

69-летний артист связывает свое здоровье с позой «69» из Камасутры: «Эта позиция требует хорошей физической подготовки и довольно высокой концентрации. В общем, не для лентяев. То же самое и с жизнью. Так что буду проверять, насколько я к этой позе — 6 на 9 — готов».

Фото: globallookpress