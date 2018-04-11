Ещё
В Израиле поблагодарили Россию за сохранение памяти о Холокосте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Израиле поблагодарили Россию за сохранение памяти о Холокосте 

РИА Новости 43 минуты назад
ИЕРУСАЛИМ, 11 апр — РИА Новости. Спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн поблагодарил российских коллег за работу над сохранением памяти о Холокосте — геноциде европейского еврейства в годы Второй мировой войны.
В ходе телемоста, связавшего Кнессет с Советом Федерации РФ, он упомянул, что в российских школах впервые в этом году прошли уроки, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, и выразил надежду, что память о трагедии еврейского народа найдет отражение в «федеральных календарях».
"Первый раз в школах России 27 января, в Международный день Катастрофы, были специальные занятия… Будем надеяться, что и в федеральных календарях в будущем будет этот день отмечен. Я должен сказать спасибо здесь нашим российским коллегам, с которыми мы этот вопрос как раз поднимали. Видимо, вещи двигаются в правильном и положительном направлении", — сказал Эдельштейн.
Он поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о проработке на парламентском уровне мер по сохранению памяти о событиях Второй мировой войны и недопущении искажения ее истории.
"Это не должна быть только двусторонняя деятельность. В конце концов, десятки стран или пострадали во время Второй мировой войны, или принимали участие в борьбе с нацизмом, или еврейские общины в них погибли и страдали от нацистов. Поэтому здесь это может быть задача очень многих парламентов. Она может касаться разных форм деятельности. Стоит об этом подумать", — сказал Эдельштейн.
Также он добавил, что, когда какая-либо страна позволяет расходиться антисемитам и неонацистам, в конце концов, это страшное дьявольское оружие обращается против самой этой страны. Пресечение подобного развития событий — это глобальная задача для всего мирового сообщества, подытожил спикер Кнессета.
Телемосту предшествовал одновременный показ в Москве и Иерусалиме российского фильма «Собибор» о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер, еврей по национальности Александр Печерский, которого в картине сыграл Константин Хабенский.
РИА Новости: последние новости
Трамп заявил, что спикер Райан оставит после себя "наследие успеха" Совет итальянского региона принял резолюцию против антироссийских санкций Трамп в Twitter принимает решения, которые ужасают весь мир, заявил Володин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»336
Трамп выступил с призывом к России959
Захарова сделала Трампу ответное предложение170
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод37
Рынок отреагировал на заявление Трампа169
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение