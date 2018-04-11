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Как выбрать проектор для дома: сколько люменов достаточно?
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Как выбрать проектор для дома: сколько люменов достаточно? 

Chip.ru 43 минуты назад
Фото: Chip.ru
Какой проектор подойдет именно вам? Разберемся вместе с CHIP.
Что означает термин «Люмен»?
При работе с проектором очень важна яркость изображения. Единицей измерения яркости и является люмен. Это значение передает максимальную яркость картинки, созданной проектором на определенной площади. Чем больше экран, тем выше должно быть число люменов в характеристиках устройства.
Количество люменов существенно зависит от окружающего освещения. Чем темнее пространство, тем меньше люменов потребуется для создания идеальной картинки.
Сколько люменов нужно проектору?
При покупке проектора следует помнить о следующих значениях:
Проекторы с менее чем 100 люмен/м2 не подходят для домашнего кинотеатра. Изображение у них будет слишком темное даже при идеальном для показа кино освещении. Такие проекторы годятся в лучшем случае для небольших презентаций, в которых нет или мало картинок и много текста.
Проекторы до 250 люмен/м2 можно использовать только в очень хорошо затемненных помещениях. Если вы купите такой проектор для домашнего кинотеатра, то для идеального результата придется всегда затемнять окна, например, с помощью рулонных жалюзи.
Проекторы до 500 люмен/м2 хорошо справятся со своей задачей, даже если вы не хотите полностью затемнять комнату. С таким устройством вы сможете смело оставлять жалюзи приоткрытыми. Однако при прямом солнечном свете изображение станет слишком темным.
Самые яркие впечатления от просмотра фильмов в домашнем кинотеатре у вас останутся благодаря проекторам, обеспечивающим более 500 люмен/м2. С ними у вас всегда будет идеальное изображение и в темных, и в светлых помещения. Кроме того, с такими проекторами вы сможете наслаждаться кинопросмотром даже в солнечный день на открытом воздухе.
Как добиться идеальной картинки в домашнем кинотеатре?
Чтобы яркость соответствовала площади вашего экрана, необходимо провести небольшие математические вычисления: умножьте размер изображения (в м2), который вы хотите получить, на 100 — это будет минимальная яркость проектора (в люменах), который вам подойдет.
Например, если площадь вашего экрана составляет 6 м2, то проектор должен иметь от 600 до 3000 люмен. Если у вас есть возможность затемнить комнату, то 600 люменов будет достаточно. Но если вы хотите наслаждаться идеальным качеством изображения даже в светлых помещениях, вам понадобится проектор с уровнем около 2000 люмен.
Ищите хороший проектор? Все актуальные модели вы найдете в нашем большом рейтинге.
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