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Банк России разработал регулирование деятельности платежных агрегаторов
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Банк России разработал регулирование деятельности платежных агрегаторов 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Банк России разработал проект нормативных актов, регулирующих деятельность компаний, оказывающих услуги по приему платежей физлиц — платежных агрегаторов, рассказала директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
"Сейчас мы завершаем формулирование нормативно-правовых актов, в ближайшее время вывесим их (на сайте ЦБ) для публичного обсуждения", — сообщила она.
Регулирование деятельности платежных агрегаторов ЦБ планирует строить по модели деятельности банковских платежных агентов — со своими особенностями, отметила Бакина. В частности, регулятор планирует расширить функциональность банковских платежных агентов функциональностью платежных агрегаторов и установить требования к их деятельности в части прозрачности, соблюдения надзорных требований и тарифной политики.
Для иностранных поставщиков и платежных приложений (Union pay, Western union, Ali pay и др.) ЦБ намерен установить требования в части их взаимодействия с российскими банками-эквайрами, начиная от наполнения договоров до безопасности и открытости.
"Хотим сосредоточить основное внимание в регулировании на минимизации расчетных рисков, потому что важно обеспечить бесперебойность и завершенность этих операций. Вопросы ИБ и ПОД/ФТ (информбезопасность и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) будут краеугольной темой", — пояснила Бакина.
Новое регулирование позволит также сделать более прозрачными трансганичные переводы. На рынке существует значительное количество оказывающих соответствующие услуги по трансграничным переводам компаний, чья деятельность до настоящего времени не была урегулирована, отметила Бакина. «Здесь также сформулированы законодательные нормы, которые, мы надеемся, в этом законопроекте будут приняты. Перечень операторов будет вестись ЦБ, наблюдение за их деятельностью, статистику и понимание потоков мы планируем также сконцентрировать в Банке России», — рассказала она.
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