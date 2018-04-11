СМИ Скандинавии: Путин надоел Трампу

В связи с «газовой атакой» в Сирии политический обозреватель шведской газеты «Дагенс нюхетер» Гуннар Йонссон отмечает, что « Путин , наконец, надоел Трампу». «Конечно, должно было пройти время, но теперь даже Трамп нашел, за что покритиковать Путина, — это газовая атака на осажденный сирийский город. „Они заплатят высокую цену!“, — написано в Твиттере президента США … Варварство режима Асада — не новость, а Россия давно бомбит мирное население… Возможно, события в сирийской Думе заставят Трампа остаться в Сирии. Отношения с коллегой из Кремля станут еще одной жертвой войны…», — предполагает газета («Дагенс нюхетер», 10.04).

Норвежская газета цитирует слова представительницы США в ООН : «Руки российского режима по локоть в крови сирийских детей!» («Дагбладет», 10.04). Того же направления придерживается и датская газета: «Обвиняющий перст Трампа указывает на Путина [в сирийском конфликте]» («Юлландс-постен», 09.04).

«Экономика России в свободном падении», — так характеризует «Дагенс нюхетер» состояние Московской биржи после объявления очередных санкций. «Санкции — последнее, что нужно и без того неустойчивой российской экономике, чья доля в мировой экономике не так уж велика…», — пишет газета («Дагенс нюхетер», 10.04).

Норвежское деловое издание предсказывает незавидную судьбу «олигархов из ближнего круга Владимира Путина», в частности, Олега Дерипаски и его компании «Русал» . Помимо «тесных отношений с Полем Манафортом , руководителем предвыборного штаба Трампа», ему припомнили не менее тесные отношения с Настей Рыбкой, которая «располагает секретными записями, доказывающими, что Дерипаска состоял в сговоре со штабом Трампа» («Дагенс нэрингслив», 09.04).

Британский премьер-министр Тереза Мэй , находясь с визитом в Стокгольме , пообещала, что «сотрудничество Британии и Швеции продолжится» (Шведское телевидение, 09.04). «Россия хочет дестабилизировать и расколоть ЕС , — жалуется она. — Россия поддерживает правые партии в Евросоюзе, в том числе — материально». Тереза Мэй «провела параллель, не говоря это прямо, — между поддержкой Россией химических атак режима Асада и попыткой убийства двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери», причем «целью также была дестабилизация ЕС» («Афтонбладет», 09.04).

Тереза Мэй посетила и Копенгаген , где тоже получила заверения о том, что «позиции Дании и Британии в деле о русском двойном агенте совпадают». «Никаких доказательств того, что именно Россия стоит за нападением, общественности не представлено, специалисты-химики не смогли найти подтверждения того, что этот нервно-паралитический газ имеет российское происхождение, — говорится в распространенном датским информационным агентством Ритцау синдицированном сообщении. — Однако Тереза Мэй не теряет уверенности». «Если не Россия — так кто же еще это мог быть?», — заявила она на встрече с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном . Он подчеркнул, что Дания целиком и полностью поддерживает Британию. «Нам важно сохранять единство!» — сказал он («Дагбладет информашун», 09.04).

Но не все так просто. «Швеция — одна из стран, известных самой жесткой критикой российского режима. Однако лицемерие мешает выступить единым фронтом против российской агрессии, — с сожалением констатирует в передовой статье профессор Стефан Хедлунд . — Наши ряды расстраивают те, кто опасается российской военной мощи или заинтересован в торговле газом на Балтике…» («Свенска дагбладет», 10.04).

К числу последних можно отнести и бывшего министра иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде. В то время, как скандинавским официальным лицам предписано воздерживаться от контактов с российскими коллегами, он в своем новом качестве исполнительного директора Международного экономического форума благополучно съездил в Москву и встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и советником президента по внешней политике Юрием Ушаковым . Официальным предметом обсуждения стала судьба норвежского гражданина Фроде Берга, задержанного по обвинению в шпионаже (НРК, 10.04).

Встревоженные северные страны собрали срочную встречу всех министров обороны, — включая Исландию , у которой нет армии, — в норвежском городе Бергене, чтобы обсудить совместные действия против «циничного и непредсказуемого Путина». «При таком президенте, как Путин, нам, конечно, нужно поддерживать диалог [с Россией], но прежде всего — демонстрировать силу, — заявил министр обороны Дании Клаус Юрт Фредриксен. — Там же нет демократии!» («Бергенс тиденде», 10.04).

«Китайские нефтяники совершили крупное открытие в российской Арктике, — пишет региональная норвежская «Баренц обзёрвер». — После роста оценки запасов Ленинградское месторождение стало одним из крупнейших месторождений углеводородов в водах российской Арктики. Бурение на Ленинградском стало первым морским бурением в Арктике после скважины «Университетская-1», пробуренной норвежской буровой «Уэст Альфа» (West Alpha) для «ЭкксонМобил» в 2014 году. В той скважине были обнаружены запасы нефти более 130 миллионов тонн. Второй этап бурения, запланированный на 2015, был остановлен в результате введения западных санкций» («Баренц обзёрвер», 05.04).

К Чемпионату мира по футболу в России готовятся исландские часовщики. По заказу капитана исландской сборной они разрабатывают новую версию специальных часов, которые были изготовлены к Чемпионату Европы в 2016 году. Товар поступит в продажу ограниченной серией в мае этого года. Циферблат будет голубым… («Айсланд монитор», 10.04).