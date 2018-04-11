11-й Фестиваль «Герой нашего времени»

В городе-герое Тула 17−19 апреля 2018 года состоится 11-й Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Организатор мероприятия — Национальная ассоциация телерадиовещателей. В рамках фестиваля при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям пройдет творческий конкурс «Современник на экране».

Всего на конкурс поступило 138 заявок по шести номинациям: «Открытие» — 21, «Профессия как призвание» — 34, «Эхо памяти» — 24, «Рука помощи» — 20, «Вдохновение» — 28, «Цена жизни» — 11.

Участники фестиваля также примут участие в съемках ток-шоу в большой студии ГТРК «Тула». Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Современник на экране» состоится 19 апреля в Атриуме Тульского кремля.

В этом году Фестиваль «Герой нашего времени» пройдет при поддержке Правительства Тульской области, при участии ГТРК «Тула» и Тульской медиа группы. Генеральный партнер фестиваля — компания «Окно-ТВ». Золотой спонсор — Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот». Партнеры: Племенное хозяйство «Лазаревское», Конструкторское бюро приборостроения им. академика

А. Г. Шипунова

(АО «КБП»), компания «Белевские сладости» и пансионат для пожилых людей «Тульский Дедушка».

Программа фестиваля — на портале НАТ.