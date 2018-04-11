Калининградская область готова стать офшорной зоной для бизнеса, попавшего под санкции

СВЕТЛОГОРСК / Калининградская область /, 11 апреля. / ТАСС /. Калининградская область готова стать площадкой, где может быть создана офшорная зона для предпринимателей, попавших под санкции. Такое мнение выразил ТАСС губернатор региона Антон Алиханов в кулуарах форума IPQuorum, который проходит в Светлогорске Калининградской области.

"Мы не можем рассматривать то, что вне наших компетенций, но мы, если этот вопрос [о создании офшорной зоны] будет прорабатываться, конечно, готовы стать такой площадкой", — сказал Алиханов ТАСС.

"Группы ГАЗ" и Санкции означают, что активы фигурантов списка, находящиеся на территории США, подпадают под «заморозку», а американцам запрещено заключать с этими бизнесменами и компаниями сделки. Также минфин США выпустил заявление о том, что инвесторам необходимо к 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех компаний: группы En+ Объединенной компании «Русал» , а также представить детальный отчет, какие акции кому и когда проданы. В тот же день, когда США объявили санкции, бизнесмены — фигуранты списка начали нести финансовые потери, их ценные бумаги упали в цене. Всего, по состоянию на 9 апреля, российские бизнесмены потеряли примерно $16 млрд, сообщило агентство Bloomberg

10 апреля появилась информация о том, что готовятся конкретные действия по поддержке предпринимателей из санкционного списка: создание офшорных зон со специальным налоговым режимом на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский на Дальнем Востоке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральных госструктурах. По их данным, поправки в существующие законы, которые позволят создать особые зоны, разработаны Минэкономразвития и планируются к принятию в весеннюю сессию.

Поправки предполагают, что бизнесмены смогут перенести свои компании в вышеуказанные планируемые офшоры из других стран, в том числе и из офшорных зон (самые известные офшоры в мире — Виргинские острова, Багамские острова, Панама и др.) в короткие сроки — за один день, не выплачивая налоги с иностранных доходов, не раскрывая часть сведений об участии и управлении. Такие фирмы получат статус международных предпринимательских компаний и будут платить налоги только с доходов, полученных в России

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске более 500 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано семь хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.