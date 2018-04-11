Калининградская область готова стать офшорной зоной для бизнеса, попавшего под санкции 

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 11 апреля. / ТАСС/. Калининградская область готова стать площадкой, где может быть создана офшорная зона для предпринимателей, попавших под санкции. Такое мнение выразил ТАСС губернатор региона Антон Алиханов в кулуарах форума IPQuorum, который проходит в Светлогорске Калининградской области.
"Мы не можем рассматривать то, что вне наших компетенций, но мы, если этот вопрос [о создании офшорной зоны] будет прорабатываться, конечно, готовы стать такой площадкой", — сказал Алиханов ТАСС.
6 апреля 2018 года США объявили о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов и политиков, фигурировавших в «кремлевском списке». В новом санкционном списке 38 физических и юридических лиц. Среди представителей бизнеса: глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов.
Санкции означают, что активы фигурантов списка, находящиеся на территории США, подпадают под «заморозку», а американцам запрещено заключать с этими бизнесменами и компаниями сделки. Также минфин США выпустил заявление о том, что инвесторам необходимо к 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех компаний: группы En+, "Группы ГАЗ" и Объединенной компании «Русал», а также представить детальный отчет, какие акции кому и когда проданы. В тот же день, когда США объявили санкции, бизнесмены — фигуранты списка начали нести финансовые потери, их ценные бумаги упали в цене. Всего, по состоянию на 9 апреля, российские бизнесмены потеряли примерно $16 млрд, сообщило агентство Bloomberg.
10 апреля появилась информация о том, что готовятся конкретные действия по поддержке предпринимателей из санкционного списка: создание офшорных зон со специальным налоговым режимом на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский на Дальнем Востоке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральных госструктурах. По их данным, поправки в существующие законы, которые позволят создать особые зоны, разработаны Минэкономразвития и планируются к принятию в весеннюю сессию.
Поправки предполагают, что бизнесмены смогут перенести свои компании в вышеуказанные планируемые офшоры из других стран, в том числе и из офшорных зон (самые известные офшоры в мире — Виргинские острова, Багамские острова, Панама и др.) в короткие сроки — за один день, не выплачивая налоги с иностранных доходов, не раскрывая часть сведений об участии и управлении. Такие фирмы получат статус международных предпринимательских компаний и будут платить налоги только с доходов, полученных в России.
О форуме
Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске более 500 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано семь хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.
Форум проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.