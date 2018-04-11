Первый в городе. Пермские волонтёры создают кошачий хоспис

Госпиталь-хоспис для кошек скоро появится в Перми . Его создают волонтёры во главе с зоозащитником Семёном Филипповским , который два года назад уже организовал подобную организацию для собак — станцию скорой помощи. Сейчас под хоспис переделывают собственность Семёна — автомойку и кафе.

Два года назад у мужчины погиб любимый пёс: его сбили на машине и сбросили в канаву. Пёс смог выбраться оттуда на следующий день, но умер. После этого Семён понял, что необходимо создать организацию, которая будет помогать искалеченным и старым животным. В мае 2016 года Семён организовал станцию скорой помощи для собак Антидогхантер ПермьZoohelp. Но вскоре стало ясно, что помощь нужна не только им.

— К нам обращались и по поводу кошек, и даже насчёт диких животных и птиц. Например, как-то из Закамска мы забрали разбившегося ястреба и отвезли его в зоопарк, там его лечат, — рассказал 59.ru Семён. — А кошкам мы помочь в силах, но для этого нужно отдельное помещение. Для этого мы сейчас переоборудуем мою собственность — автомойку и кафе, понабрали кредитов.

В помещении госпиталя хотят сделать операционную для стерилизации, послеоперационный блок и блоки для содержания кошек-инвалидов и животных с инфекционными заболеваниями.

На станции работают волонтёры. Алгоритм следующий: поступает вызов о покалеченном или брошенном животном, приезжают волонтёры, если нужно, везут собаку в ветеринарную клинику и на свои деньги оплачивают операцию. Потом животное увозят в клинику на стационарное лечение и стараются найти ему хозяев. В организации собаке делают базовые медицинские процедуры, например, уколы или капельницы. Эта же схема будет действовать и в госпитале для кошек.

— Мы не приют, — говорит Семён, — там, как правило, принимают здоровых животных и непосредственно от населения. А у нас покалеченные или старые животные, инвалиды или отказники из-за хронических заболеваний. Большинство из них так и остаётся у нас. Кошек лечить сложнее, чем собак — им тяжело ставить капельницы. К тому же, они часто страдают инфекционными заболеваниями, которые переносят с трудом.

У брошенных животных часто встречаются черепно-мозговые травмы, переломы, онкологические заболевания, инфекции и отравления. Также раз в 1–2 месяца случаются ножевые и пулевые ранения.

Планируется, что госпиталь сможет одновременно вмещать до ста кошек. Сейчас собираются деньги на ремонт, если сумма будет получена, госпиталь заработает через месяц — полтора. Откроется он на улице Соликамской, 171а. Связаться с его сотрудниками можно по телефонам: 8 (234) 2-030-206, 2-785-005.

— Наши услуги бесплатны, мы существуем на пожертвования и помощь друзей, — говорит Семён. — Мы делаем, что можем: облегчаем страдания животных.

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