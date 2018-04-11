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В Головинском районе 14 апреля состоится массовый субботник
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В Головинском районе 14 апреля состоится массовый субботник 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В субботу, 14 апреля, на территории Головинскогот района САО пройдет массовый субботник, принять участие в котором приглашают всех неравнодушных горожан.
— Массовый субботник начнется в 10.00 на территории парка Петра Алексеева по адресу: 1-й Лихачевский проезд, дом 6, — пояснили в управе района.
Перчатки, мешки для мусора и другой инвентарь выдадут на месте. Вход свободный.
Вместе с сотрудниками ЖКХ на субботнике будут трудиться представители управы, общественности, предприятий, молодежных организаций, учащиеся образовательных учреждений, депутаты муниципального округа. Поучаствовать в добром деле приглашаются все желающие. (ск)
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