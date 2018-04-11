В Головинском районе 14 апреля состоится массовый субботник

В субботу, 14 апреля, на территории Головинскогот района САО пройдет массовый субботник, принять участие в котором приглашают всех неравнодушных горожан.

— Массовый субботник начнется в 10.00 на территории парка Петра Алексеева по адресу: 1-й Лихачевский проезд, дом 6, — пояснили в управе района.

Перчатки, мешки для мусора и другой инвентарь выдадут на месте. Вход свободный.

Вместе с сотрудниками ЖКХ на субботнике будут трудиться представители управы, общественности, предприятий, молодежных организаций, учащиеся образовательных учреждений, депутаты муниципального округа. Поучаствовать в добром деле приглашаются все желающие. (ск)