Три игрока «Зенита» войдут в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

По информации издания TYCSport главный тренер сборной Хорхе Сампаоли объявит состав 14 мая.

Помимо игроков «Зенита», в него войдут еще 32 футболиста:

Перед чемпионатом мира заявка будет сокращена до 23 человек.