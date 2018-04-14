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Три игрока «Зенита» войдут в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Три игрока «Зенита» войдут в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Twitter «Зенита»
Полузащитники петербургского "Зенита" Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер попали в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
По информации издания TYCSport главный тренер сборной Хорхе Сампаоли объявит состав 14 мая.
Помимо игроков «Зенита», в него войдут еще 32 футболиста:
Вратари: Серхио Ромеро, Франко Армани, Вильфредо Кабалльеро, Науэль Гусман, Аугустин Марчесин;
Защитники: Фабрисио Бустос, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Рамиро Фунес Мори, Маркос Рохо, Федерико Фасио;
Полузащитники: Максимилиьяно Меса, Энцо Перес, Пабло Перес, Эвер Банега, Джованни Ло Чельсо, Анхель ди Мария, Мануэль Лансини, Эрик Ламела, Лукас Билья, Диего Перотти, Эдуардо Сальвио, Маркос Акунья, Матиас Краневиттер, Хавьер Маскерано;
Нападающие: Кристиан Павон, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин.
Перед чемпионатом мира заявка будет сокращена до 23 человек.
Сборная Аргентины сыграет на турнире в группе D со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.
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