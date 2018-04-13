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Литературный квест на знание «Евгения Онегина» проведут в районе Марьино
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Литературный квест на знание «Евгения Онегина» проведут в районе Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 49 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Литературный квест «Бессмертный Онегин. Часть 2» на знание знаменитого романа в стихах Александра Пушкина проведут в медиацентре на Братиславской.
Ведущей вечера выступит учитель русского языка и литературы высшей категории, лауреат конкурса «Педагог года Москвы-2015», спикер четвертого съезда учителей Москвы Елена Нечаева.
— Мы поговорим о воспитании и круге чтения главных героев, — говорит заведующая библиотекой № 129 Елена Пеленова. — Почитаем «Евгения Онегина» вслух, проанализируем отдельные строфы.
Любителей творчества Александра Пушкина ждут 14 апреля по адресу: улица Перерва, дом 56/2. Начало — в 17.00. Получить дополнительную информацию и записаться на участие в программе можно по телефону: 8 (495) 345-21-01.
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