Литературный квест на знание «Евгения Онегина» проведут в районе Марьино

Литературный квест «Бессмертный Онегин . Часть 2» на знание знаменитого романа в стихах Александра Пушкина проведут в медиацентре на Братиславской.

Елена Нечаева. Ведущей вечера выступит учитель русского языка и литературы высшей категории, лауреат конкурса «Педагог года Москвы-2015», спикер четвертого съезда учителей Москвы

— Мы поговорим о воспитании и круге чтения главных героев, — говорит заведующая библиотекой № 129 Елена Пеленова . — Почитаем «Евгения Онегина» вслух, проанализируем отдельные строфы.

Любителей творчества Александра Пушкина ждут 14 апреля по адресу: улица Перерва, дом 56/2. Начало — в 17.00. Получить дополнительную информацию и записаться на участие в программе можно по телефону: 8 (495) 345-21-01.