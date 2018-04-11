Экс-президент РАН усомнился в строительстве гибридного реактора в России в 2030-х годах

Создание гибридного реактора на тории может быть осуществлено в России в 2030-х годах. Об этом, как пишут «Известия» рассказал почетный президент «Курчатовского института» Евгений Велихов . По мнению академика, такой реактор смогут создать все участники проекта Международного экспериментального термоядерного реактора ITER, однако Россия — самая подходящая для этого страна, поскольку является ведущим поставщиком ядерного топлива.

Экс-президент РАН , академик Владимир Фортов в беседе с НСН отметил, что пока говорить о конкретных сроках трудно, поскольку не проведена физическая демонстрация термоядерного синтеза.

«Гибридный реактор работает таким образом: существует некий источник термоядерных нейтронов, которые получаются при слиянии ядер дейтерия и трития. Эти нейтроны вылетают из зоны реакции, попадают в среду, которая называется «бланкет». Она состоит из урана-235, и под действием этих нейтронов запускается реакция, которая дает энергию. У гибридного реактора есть преимущество, состоящее в том, что он обладает повышенной безопасностью. Дело в том, что источник термоядерных нейтронов можно очень легко выключить, потому что он либо лазерный, либо электродинамический. Тогда выключается и вся цепочка. Но для того, чтобы это все произошло, нужно создать термоядерный источник с высоким уровнем нейтронного выхода. Этого пока не сделано. Есть проект ИТЭР — это одна из ступеней достижения термоядерной реакции. После того, как она будет освоена, можно будет говорить о конкретных сроках и конкретном месте, где строить реактор. До промышленного использования еще очень долго», — сказал он.

Собеседник НСН добавил, что у гибридного реактора существует недостаток.

«В нем присутствует и реакция деления ядер, а значит, и проблема радиоактивных отходов. Хотя для тория она менее остра, чем для урана», — заметил он.