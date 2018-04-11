Центр Симферополя как уходящая натура

СИМФЕРОПОЛЬ , 11 апр — РИА Новости Крым , Алексей Вакуленко. Небезуспешно продолжающаяся для застройщика реконструкция здания на улице Карла Маркса, 8, в Симферополе стала определенным символом изменений.

Положительных ли, отрицательных ли, — на этот счет мнения горожан разнятся. Увы, все не вечно, в том числе и здания, длительное время являвшиеся неизменными атрибутами исторического центра крымской столицы.

История в камне

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на центральной улице Пушкина в Симферополе в рамках реконструкции одного из зданий строители снесли дом, в котором некогда располагались нотариальная контора, фотолитография и кинотеатр. Причем кинотеатр не простой, а такой, который в далеком 1920 году сторожил будущий «отец» советской атомной бомбы, основатель и первый руководитель Института атомной энергии, лауреат Ленинской премии и четырех Сталинских премий Игорь Курчатов

Паспорт реконструкции здания в центре Симферополя

Не менее трагическая судьба постигла и здание на еще одной центральной улице Карла Маркса , 8. Здание претерпит необратимые изменения, прежде чем в нем, уже неузнаваемо реконструированном, откроется, как это запланировано, торговый центр. И наверняка это будет трагедией для части симферопольцев, привыкших видеть центр родного города таким, каким он уже никогда больше не будет.

Архивное фото здания по улице Карла Маркса, 8 в центре Симферополя

До последнего времени в доме на Карла Маркса располагался хлебный магазин. Не освященное, на первый взгляд, присутствием в нем фигур масштаба Курчатова. Но только на первый взгляд. Но стоит погрузиться в историю, то выяснится, что на углу улиц Пушкина, 6, и Карла Маркса, 8а, находилось здание, принадлежавшее Варваре Тисовой. Как отмечают сотрудники Музея истории города Симферополя, авторы книги «Улица Пушкина» Алексей Эйлер и Людмила Вьюницкая, по этим нынешним адресам располагался постоялый двор с флигелем и лавками вдовы симферопольского городского головы, купца Афанасия Тисова. В 80-х годах позапрошлого века усадьба перешла в руки Франца Кюблера, депутата Симферопольской городской думы, члена городской управы, купца-виноторговца. С начала XX века строения использовались преимущественно как торговые заведения, часть помещений сдавалась в наем под жилые квартиры. И именно тогда здесь квартировали замечательные люди. Первый — капельмейстер 51-го пехотного Литовского полка, композитор и дирижер Яков Богорад. Тот самый, который оказал помощь Василию Агапкину в оркестровке марша «Прощание славянки», не только придумал название произведению, но и издал его. И не где-нибудь, а в Симферополе. Второй — Иосиф Трумпельдор, прапорщик царской армии, герой Русско-японской войны 1904-1905 годов.

Архивное фото здания по улице Карла Маркса, 8 в центре Симферополя

Красота, да не та И хотя замглавы симферопольской администрации Сергей Круцюк подчеркнул, что после реконструкции, которая должна завершиться к августу 2018 года, обновленные здания «архитектурно украсят город», далеко не все жители крымской столицы поддерживают эстетические оценки чиновника.

Архитектор, председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев назвал оба проекта примерами внедрения в среду исторического центра «спорных объектов».

Реконструкция здания на улице Карла Маркса, 8 в центре Симферополя

"Оба в псевдоклассическом стиле, скорее всего, потому что такое направление должно быть более понятно широкой массе горожан. Меня смущает в первую очередь то, что оба объекта демонстрируют точечный фрагментарный подход без анализа архитектурно-планировочной и композиционной структуры застройки кварталов в целом", — подчеркнул эксперт.

Историк Владимир Гуркович считает, что появление вдоль центральных улиц Симферополя зданий, чей вид «диссонирует» с фасадами ранее построенных там, вряд ли идет на пользу архитектурному облику центра.

"На той же Пушкинской появляются дома, которые явно диссонируют с рисунком фасадов улицы, — отметил он в комментарии РИА Новости Крым. — Я в целом выражаю точку зрения историка-консерватора. И считаю, что все-таки ядро города, центральную пешеходную улицу, надо сохранить в историческом обличии. «Внутрянка» здания может меняться, покрытие может меняться, коммуникации могут меняться. Но исторический рисунок фасадов домов должен сохранятся".

Реконструкция здания на улице Карла Маркса, 8 в центре Симферополя

При этом эксперт допустил возведение в историческом центре новоделов, которых бы отличало чрезвычайно оригинальное архитектурное решение. «Если бы это была постройка, которая отличалась оригинальностью и о которой бы говорили: там, в центре Симферополя, допустим, все дома XIX века, а рядом с ними такой куб или параллелепипед, бог ты мой, в Брюсселе такого нет! Но у нас такого не скажешь, поскольку это жалкое подобие», — посетовал Гуркович.

Реконструкция здания на улице Карла Маркса, 8 в центре Симферополя