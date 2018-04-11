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Эксперты обсудили приоритеты развития ЕАЭС
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Эксперты обсудили приоритеты развития ЕАЭС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В дискуссии принял участие статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, который заострил внимание собравшихся на проблемах международной обстановки. По его словам, «идет непростая атака на Россию, ее организаторы хотят запугать и нас, и наших союзников». Эти атаки, по мнению Григория Карасина, ставят своей целью восстановить однополярную систему управления миром. Именно поэтому развитие ЕАЭС приобретает сейчас все большее значение.
p>Дипломат призвал не отвечать на провокации Запада, а «показывать возможности интеграции, ее позитивные примеры». Таким примером, по убеждению Григория Карасина, является Союзное государство — «высшая форма интеграции».
Что касается ЕАЭС, то приоритетными направлениями работы в 2018 году остаются дальнейшее укрепление многостороннего сотрудничества стран-участниц, сопряжение интеграционных форматов ЕАЭС и СНГ, а также «привлечение новых участников к взаимодействию».
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