Собственника в Можайске оштрафовали на 400 тыс. рублей за неухоженные земли 

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало ООО «Уваровский-1» в городском округе Можайск Подмосковья на 400 тысяч рублей за неухоженные участки земли, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В феврале 2018 года специалисты ведомства провели проверку земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 249,28 гектара.
«В результате проверки материалов установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель, выразившийся в не проведении агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных мероприятий», — говорится в сообщении.
Участки заросли сорной травой и древесно-кустарниковой растительностью, и отсутствовала необходимая изгородь. Документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия, не представлены.
«За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий ООО «Уваровский-1» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — указывается в сообщении.