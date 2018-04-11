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Главой Яранского района избрали Дениса Иконникова
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Главой Яранского района избрали Дениса Иконникова 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сегодня, 11 апреля 2018 года, депутаты Яранской районной думы выбрали нового главу, сообщает newsler.ru.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Логинов досрочно прекратил полномочия главы Яранского района из-за перехода на новую работу.
Сегодня депутаты Яранской районной думы выбрали нового главу района. 13 из 17 депутатов проголосовали за кандидатуру Дениса Иконникова.
Денис Иконников родился 1 марта 1983 года в селе Высоково Яранского района. Имеет специальность «Экономика, бухгалтерский учет и контроль».
Работал бухгалтером в общественной организации «Яранский союз промышленников и предпринимателей», помощником руководителя Общественной приемной полпреда президента по Приволжскому федеральному округу в Яранске, бухгалтером в УК «Мангуста», машинистом котельной КОГУП «Яранское ПАТО», директором Яранского муниципального фонда поддержки предпринимательства «Союз-центр».
В 2012 году стал главой администрации Яранска.
Фото — newsler.ru
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