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«Манолас, Mamma Mia!» Римский комментатор, который оглушил Италию
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«Манолас, Mamma Mia!» Римский комментатор, который оглушил Италию 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
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На 82-й минуте в окрестностях «Стадио Олимпико» был зафиксирован рекордный уровень шума. Костас Манолас воткнул третий мяч в ворота «Барселоны» и спровоцировал визг комментатора, от которого в пресс-ложе у многих заложило уши.
Кто это такой?
Карло Дзампа — один из самых эмоциональных комментаторов Италии, который давно болеет за «Рому». Болельщики «джаллоросси» прозвали Дзампу «Карлетто»: он запускал популярную в Риме газету Il Romanista (выходит каждый день), работал на радиостанции Rete Sport, где вел передачу Popolo Giallorosso (конечно, посвященную «Роме»). И почти 7 лет был самым узнаваемым голосом на «Стадио Олимпико». В 1998-м Карло стал диктором, а через три года объявил о чемпионстве «джаллоросси».
— Как сейчас помню тот день, — рассказывал Дзампа. — Мы обыграли «Парму» 3:1 и в третий раз в истории взяли скудетто. Я испытал невероятные эмоции, потому что влюблен в эту команду с детства. Страсть к «Роме» передалась мне от моего отца, который всю жизнь болел за «волков».
Последний матч, который Карло отработал в качестве диктора «Олимпико», — против «Ювентуса» в 2005 году.
— Это была первая игра, когда Капелло, Эмерсон и Зебина вернулись в Рим в качестве соперников, — вспоминал Дзампа. — Из-за того, как они нас покинули (все перешли из «Ромы» в «Ювентус»), я решил не объявлять их имена перед матчем, оставил только фотографии на табло. Конечно, я предполагал, что клуб воспримет мой поступок не очень хорошо, но не думал, что настолько.
Следующим утром Дзампу уволили. В Италии говорили, что решение принял Лучано Спаллетти, но сам Карло обвинил во всем Розеллу Сенси.
— Это было ее решение. Жаль, что никто из руководства не сообщил об этом лично. Потому что было немного странно узнать об увольнении из газет.
Теперь Дзампа отрывается на матчах «Ромы», работая комментатором Mediaset Premium, и выкладывает аудио самых эмоциональных моментов на своем сайте carlozampa.it.
Просто король!
Карло Дзампа в деле:
После гола Тотти «Ювентусу».
После гола Тони в ворота «Интера».
После гола Джеко «Болонье».
Больше о матче «Рома» — «Барселона» на Sport24:
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