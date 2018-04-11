Сочинский «Бридж Резорт» назвал действия «Ревизорро» нарушением норм паспорта антитеррористической защищенности

Краснодар . 11 апреля — Новая Кубань. Сегодня в социальных сетях был опубликован ролик, на котором зафиксирован конфликт со съемочной группой «Ревизорро», случившейся на территории гостиничного комплекса «Бридж Резорт» в Сочи . ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА сообщает, что пострадали шеф-редактор и звукорежиссер программы, ведущая Настасья Самбурская едва уцелела.

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Стало известно, что представители отеля „Бридж Резорт“ также планируют обратиться в правоохранительные органы. Об этом корреспонденту „Новой Кубани“ сообщил генеральный менеджер Сергей Тыщенко

— Съемка велась 30 минут. В лучших традициях журналистики были обнародованы только самые эффектные кадры.

Представитель „Бридж Резорт“ изложил позицию отеля о случившемся, сообщил о многочисленных нарушениях законодательства, допущенных членами съемочной группы, но признал при этом, что „палку перегнули“ обе стороны.

Сергей Тыщенко поясняет, что все происходило на Пасху, 8 апреля, около 6 вечера. С его слов к отелю подъехал автомобиль, из которого вышла группа людей в составе 7-8 человек, они ворвались в служебные помещения гостиничного комплекса, что является грубым нарушением объектово-пропускного режима на основании действующего паспорта антитеррористической защищенности, который согласуется с МВД РФ, ФСБ РФ и другими ведомствами. Представитель отеля уточняет, что согласно этого документа, доступ в служебные помещения СМИ могут получить только с письменного разрешения администрации заведения.

Тыщенко пояснил, что журналисты ворвались на кухню и в подсобные помещения. В связи с этим работниками отеля была вызвана полиция, в переговоры со съемочной группой вступили сотрудники службы безопасности. Охрану объекта осуществляет также частное охранное предприятие. Журналистов просили предоставить служебное задание на осуществление фото— и видеосъемки, удостоверения и т. д. На все это был получен отказ.

Генеральный менеджер заявляет и о нарушении санитарных норм. С его слов корреспонденты не предъявили санитарные книжки, хотя находились на территории кухни, на них имелись ювелирные украшения, халаты и бахилы они одевали попути, находясь при этом еще не в санитарной зоне.

Представили отеля и службы безопасности на протяжении 20 минут вели переговоры с членами съемочной группы „Ревизорро“, требую, чтобы они покинули территорию „Бридж Резорт“. В качестве аргумента приводился комментарий МВД РФ, опубликованный в » Российской газете » в 2016 году, согласно которому вторжение журналистов в служебные помещения считается незаконным.

— Все переросло в эмоциональную стадию. В итоге и журналисты и наша сторона «перегнули палку», — резюмировал Тыщенко.

Генеральный менеджер «Бридж Резорт» добавил, что действиями членов съемочной группы также нарушен закон о коммерческой тайне. Кроме того, никто из лиц, фигурировавших на кадрах, не давал согласие на публикацию ролика, на котором они запечатлены.

Тыщенко сообщает, что с продюсером телепрограммы велись переговоры о мирном урегулировании, было предложено провести съемку в установленном законодательством формате. Направлено официальное уведомление, в нем изложены все действия, которые представители отеля считают незаконными.

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.