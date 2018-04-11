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Выставка метеоритов, запуск планеров и кинопоказы ждут жителей Реутова в День Космонавтики
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Выставка метеоритов, запуск планеров и кинопоказы ждут жителей Реутова в День Космонавтики 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Власти подмосковного Реутова ко Дню Космонавтики подготовили праздничную научно-познавательную программу, основные торжества развернутся в ближайшую субботу 14 апреля, сообщил глава муниципального образования Станислав Каторов.
Наукоград РФ Реутов по праву может считаться одной из колыбелей российской космонавтики, наше градообразующее предприятием «НПО Машиностроения», стояло у истоков первых полетов, проектировало и создавало космические аппараты и целые орбитальные комплексы. Поэтому праздник Космонавтики — это праздник практически каждого горожанина, и чтобы сделать его незабываемым администрация города приготовила обширную и познавательную программу
— Станислав Каторов.
По его словам, в празднике примет участие известный реутовский исследователь и коллекционер метеоритов Тимур Крячко, который покажет свою коллекцию фрагментов небесных тел, а известный аваиамоделист Юрий Рождествин проведет акцию «Бессмертная эскадрилья», расскажет детям о  героях-летчиках, их судьбе и подвигах.
По данным отдела культуры администрации города, в субботу в Центральном парке Реутова также пройдут
мастер-классы
детского клуба «Индиго» по складыванию бумажных самолетиков, студия «Ласточка» научит самых маленьких участников праздника собирать игрушечные ветрячки, представители клуба «Микрофото» расскажут о секретах съемки миниатюрных объектов, и покажут в микроскопе новые ракурсы привычных всем вещей. А любители «больших форм» смогут разглядеть солнечные протуберанцы через телескоп со специальным фильтром.
Научно-познавательную
программу представит передвижной планетарий. Здесь будут показаны документальные фильмы «Восемь планет млечного пути» и «Рождение солнечной системы». Самые маленькие посетители увидят мультфильм «Затерянный риф». Отмечается, что вход в планетарий 14 апреля будет бесплатным.
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