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В ТПП считают необходимым выход регионов РФ на рынок со своими товарными знаками
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В ТПП считают необходимым выход регионов РФ на рынок со своими товарными знаками 

ТАСС 2 часа назад
СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 11 апреля. / ТАСС/. Российские регионы должны выходить на международный рынок с продукцией под собственным товарным знаком. Для этого у регионов есть колоссальные возможности, что в дальнейшем поможет развивать экономику страны, сообщил ТАСС в кулуарах IPQuorum-2018 председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по интеллектуальной собственности Иван Близнец.
"Мы должны выходить в том числе на международный рынок с нашими реальными товарными знаками, географическими указаниями, которые будут олицетворять нашу страну, как высокоэффективную и современную. Как Валентина Ивановна [Матвиенко] выразилась, иногда складывается такое впечатление, что у нас, кроме матрешек, ничего национального нет, ничего не производится и не выпускается. Если взять любой регион, есть колоссальные возможности, чтобы двигать экономику страны", — отметил собеседник агентства.
По словам председателя комитета ТПП по интеллектуальной собственности, продвижению региональных брендов способствует в том числе развитие новых технологий.
"Тема, которая поднята именно на этом форуме, впервые так звучит и связана с тем, как технологии будут влиять на развитие интеллектуальной собственности, и самое главное, как они будут способствовать, как они будут помогать защищать давно устоявшиеся принципы работы, которые есть", — добавил Близнец.
IPQuorum 2018 собрал свыше 500 участников из более чем 30 стран и проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он посвящен проблемам интеллектуальной собственности и цифровых технологий. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
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