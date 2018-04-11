В ТПП считают необходимым выход регионов РФ на рынок со своими товарными знаками

СВЕТЛОГОРСК / Калининградская область /, 11 апреля. / ТАСС /. Российские регионы должны выходить на международный рынок с продукцией под собственным товарным знаком. Для этого у регионов есть колоссальные возможности, что в дальнейшем поможет развивать экономику страны, сообщил ТАСС в кулуарах IPQuorum-2018 председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по интеллектуальной собственности Иван Близнец.

"Мы должны выходить в том числе на международный рынок с нашими реальными товарными знаками, географическими указаниями, которые будут олицетворять нашу страну, как высокоэффективную и современную. Как Валентина Ивановна [Матвиенко] выразилась, иногда складывается такое впечатление, что у нас, кроме матрешек, ничего национального нет, ничего не производится и не выпускается. Если взять любой регион, есть колоссальные возможности, чтобы двигать экономику страны", — отметил собеседник агентства.

По словам председателя комитета ТПП по интеллектуальной собственности, продвижению региональных брендов способствует в том числе развитие новых технологий.

"Тема, которая поднята именно на этом форуме, впервые так звучит и связана с тем, как технологии будут влиять на развитие интеллектуальной собственности, и самое главное, как они будут способствовать, как они будут помогать защищать давно устоявшиеся принципы работы, которые есть", — добавил Близнец.