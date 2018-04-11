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ВТБ подал ходатайство о покупке 40% «Группы техносерв» Алексея Ананьева
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ВТБ подал ходатайство о покупке 40% «Группы техносерв» Алексея Ананьева 

Rambler News Service 44 минуты назад
ВТБ подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о покупке 40% «Группы техносерв» бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, следует из материалов ФАС.
«В ФАС России на рассмотрении находится ходатайство Банка ВТБ (публичное акционерное общество)…о приобретении доли в уставном капитале ООО ''Группа техносерв'' (основной вид деятельности — деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов… в размере 40%, поданное в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ ''О защите конкуренции''», — говорится в сообщении антимонопольного регулятора.
ФАС отмечает, что на основании части 9 статьи 32 Закона о защите конкуренции заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках.
Согласно данным СПАРК, на 30 марта 2016 года Алексей Ананьев владел 50% «Группы техносерв», а по состоянию на 16 марта 2018 года эта доля принадлежала уже самой компании.
При этом в конце февраля 2018 года Алексей Ананьев рассказал «Ведомостям», что он и его брат Дмитрий приняли решение разделить активы после ввода временной администрации в санируемый Промсвязьбанк. По словам Алексея Ананьева, после разделения активов он стал владельцем 100% группы компаний «Техносерв», Дмитрий Ананьев стал владельцем 100% «Промсвязькапитала».
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