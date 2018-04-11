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«Там нужен движняк»: проспект Ленина предложили сделать единым модернистским пространством
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«Там нужен движняк»: проспект Ленина предложили сделать единым модернистским пространством 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Чиновники и депутаты выступили с предложением благоустроить территорию проспекта Ленина в Самаре в едином архитектурном стиле. Варианты обсудили в среду, 11 апреля, на круглом столе в Доме журналистов.
По мнению архитектора Дмитрия Храмова, весь проспект Ленина должен быть модернистским ансамблем.
— Благоустроенное пространство должно быть современным. Если мы хотим чувствовать себя жителями столичного города, нужно обратить внимание на парк «Зарядье», — поделился мнением архитектурный обозреватель Армен Арутюнов.
В первую очередь власти будут заниматься реконструкцией сквера Фадеева. Благоустройство парка начнется в 2019 году.
— Сейчас там не хватает детских площадок, хотелось бы видеть побольше спортивных объектов для самых маленьких. Дворовую территорию «козловского» дома можно объединить с парком, — считает заместитель руководителя управления главного архитектора администрации города Антон Темников.
— Локация, которая появилась на месте бывшей стоянки в сквере Фадеева, должна стать интерактивной и современной. Например, там можно проводить выставки различных фигур, которые будут периодически меняться. Необходимо, чтобы на этой территории был постоянный «движняк», — рассказал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.
Ранее в сквере планировали возвести многоэтажное здание арбитражного апелляционного суда. Спустя несколько лет споров проект заморозили из-за кризиса.
В начале 2016 года жители дома на проспекте Ленина, 1 снова забили тревогу. Городские власти ликвидировали стоянку на территории объекта. Горожане подумали, что в сквере начинают строить административное здание и вышли на митинг. Позже региональные власти обратились в Правительство РФ с просьбой запретить любое строительство в сквере.
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