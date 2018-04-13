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Москвичи примут участие в общегородских субботниках
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Москвичи примут участие в общегородских субботниках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Зеленые зоны и столичные общественные пространства приведут в порядок москвичи в ходе общегородских субботников, которые пройдут 14 и 21 апреля.
Всех желающих принять участие в уборке территорий, обновлении цветников, покраске и ремонте потерявших за зиму презентабельный внешний вид уличных конструкций обеспечат инвентарем в районных управах и ГБУ «Жилищник».
Между тем сейчас в столице полным ходом идет месячник по весенней уборке и благоустройству территорий. Сотрудники коммунальных служб промывают фасады зданий, которые выходят на основные улицы и магистрали, витрины предприятий торговли и услуг, остановочные павильоны, фонари, дорожные знаки и указатели. В прошлые выходные также были промыты специальным моющим средством все дороги. Приводятся в порядок придорожные газоны и тротуары. Так, сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы выявили 119 участков с разрушением плиточного покрытия. Около 40 объектов из них относятся к гарантийному ремонту. Подрядчикам уже выдали предписания на восстановление поврежденных плиток.
— Разрушения плиточного покрытия связаны с резким изменением температур, заездами тяжелой техники, повышением грунтовых вод и размыванием основания, — сообщил заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Леонид Бородулин.
Восстановлению детских и спортивных площадок в городе уделяют особое внимание. Кроме того, в рамках весеннего благоустройства в столице приведут в порядок строительные объекты, контейнерные площадки, рекламные конструкции, зоны транспортно-пересадочных узлов, МЦК, станции метрополитена, железнодорожные платформы, тепловые пункты, инженерные сооружения и многое другое.
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