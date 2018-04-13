Приглашений не нужно: все ветераны смогут посмотреть парад Победы в Екатеринбурге с трибун

Все ветераны Великой Отечественной войны смогут посмотреть парад Победы в Екатеринбурге с трибун, специальные приглашения для этого получать не нужно, рассказали E1.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

— Для ветеранов, которые приедут с кем-то из родственников на автомобиле, будет обозначен маршрут и определено место для стоянки, — рассказали в мэрии. — На стоянке почетных гостей будут встречать волонтеры и дежурные отряда «Каравелла». Пройти на парад Победы с ветераном может один сопровождающий.

Сейчас мэрия ведет переговоры с силовыми ведомствами: предполагается, что сотрудники полиции будут пропускать на парковку машины, в которых едут ветераны.

Куда и во сколько приезжать, чиновники объявят позже. Пока оргкомитет согласует эти вопросы.

Также администрация Екатеринбурга организует трансфер для группы ветеранов, которые поедут на митинг на Широкореченский мемориал и потом на парад Победы. Чтобы записаться в эту группу, надо связаться с городским Советом ветеранов, сказали в мэрии.

На этой неделе много шума наделала история о Владимире Ивановиче Тимашеве, которого отказались поздравлять с 9 Мая. После нашего материала десятки екатеринбуржцев решили сами поздравить с Днем Победы его и других ветеранов. Мы сделали инструкцию о том, как найти контакты участников войны. Также можно присоединиться к форумчанам E1.RU, которые каждый год поздравляют ветеранов.