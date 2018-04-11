Ещё
В Кущевском районе полицейские вернули пенсионерке кошелек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

В Кущевском районе полицейские вернули пенсионерке кошелек 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Патрулируя рынок, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Владимир Сергиенко, старший сержант полиции Евгений Баракин и стажер Александр Евенко обнаружили женский кошелек. В нем оказалось 6 тысяч рублей.
В ходе опроса очевидцев, владельца имущества установить не удалось. Тогда сотрудники полиции сообщили о находке в эфире местной радиостанции.
Спустя несколько дней владелица кошелька нашлась.
Как рассказала полицейским Любовь Михайловна, в преддверии пасхальных праздников она приехала с ближайшего хутора на рынок за продуктами и спустя некоторое время обнаружила пропажу.
Пенсионерка сердечно поблагодарила стражей порядка за возвращенный кошелек и пожелала им успехов в дальнейшей службе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
АиФ-Кубань: последние новости
В Пригородном определят границы наделов для многодетных семей Администрация Краснодара перейдет на электронный документооборот Дополнительный транспорт пустят в Краснодаре с 14 и по 17 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»351
Захарова сделала Трампу ответное предложение221
Трамп выступил с призывом к России979
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод49
Рынок отреагировал на заявление Трампа180
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение