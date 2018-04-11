В Кущевском районе полицейские вернули пенсионерке кошелек 

Патрулируя рынок, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Владимир Сергиенко, старший сержант полиции Евгений Баракин и стажер Александр Евенко обнаружили женский кошелек. В нем оказалось 6 тысяч рублей.
В ходе опроса очевидцев, владельца имущества установить не удалось. Тогда сотрудники полиции сообщили о находке в эфире местной радиостанции.
Спустя несколько дней владелица кошелька нашлась.
Как рассказала полицейским Любовь Михайловна, в преддверии пасхальных праздников она приехала с ближайшего хутора на рынок за продуктами и спустя некоторое время обнаружила пропажу.
Пенсионерка сердечно поблагодарила стражей порядка за возвращенный кошелек и пожелала им успехов в дальнейшей службе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.