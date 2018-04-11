«Лишили последней тарелки супа!» Как выживают инвалиды в Орловской области

Слишком шикарно?

О том, что в Орловской области областной и городской бюджеты переживают далеко не лучшие времена, мы слышим постоянно. Чиновники и депутаты не скрывают, что пришло время «затянуть пояса». Однако выполнение социальных обязательств — первоочередная нагрузка для казны, но, как выяснилось, от некоторых из них «можно и отказаться».

В редакцию пришло письмо от 79-летней Людмилы Семёновой (фамилия изменена по просьбе женщины; обращение имеется в распоряжении редакции. — Ред). Скорее даже не письмо, а настоящий крик о помощи. Пенсионерка, инвалид второй группы, обила пороги всевозможных учреждений, чтобы получить ответ на вопрос: «Почему инвалидам отказали в горячем питании?».

Последний раз получить тарелку бесплатного супа в обед можно было в муниципальной столовой в декабре 2017-го. И переживает пожилая женщина вовсе не за себя. А за своего сына. До 17 лет Олег жил обычной жизнью — учился и занимался спортом. Пока не случилось страшное. Он заступился за девушку и был жестоко избит двумя её обидчиками. Молодой человек получил серьёзные травмы, после которых стал инвалидом второй группы. Сейчас Олегу 46. И всё, на что он может рассчитывать, — пенсия и денежная доплата по инвалидности. Вся сумма равна 9,2 тысячам рублей. Больше никаких источников дохода у мужчины нет. Пожилая мать ему также ничем помочь не может.

И, казалось бы, как вообще можно прожить на такие деньги? Но чиновники лёгким росчерком пера решили эту проблему. Получилось, что «доход» инвалида на 773 рубля превысил установленную норму, а значит — бесплатный обед в муниципальной столовой больше не положен.

О чём говорят цифры?

Сухие статистические данные говорят, что потребительская корзина на продукты питания равна 3,5 тыс. рублей. То есть в сутки человек может тратить на еду чуть больше ста рублей. По крайней мере, такие цифры приводит Орёлстат. Насколько такие суммы адаптированы к реальной жизни — вопрос открытый. Хотя ответ, конечно, очевиден. Кроме того, людям приходится платить за услуги ЖКХ, оплачивать капитальный ремонт и покупать непродовольственные товары.

Первый вице-губернатор региона Александр Бударин подписал постановление правительства, согласно которому величина прожиточного минимума на Орловщине составляет 7 443 рубля.

«Соцзащита отказала одиноким инвалидам 1 и 2 групп в талонах на горячий обед, так как общая сумма превышает на 773 рубля прожиточный минимум по постановлению правительства», — пишет наша читательница Людмила Семёнова.

Однако в 2005 году было принято решение горсовета, согласно которому инвалидам была установлена дополнительная социальная помощь в виде горячего питания. К слову, данное решение никто не отменял. Изменилась величина прожиточного минимума. На неё и ссылаются чиновники.

«Учитывая, что доход вашего сына превышает величину установленного прожиточного минимума, оказать дополнительную социальную помощь в виде горячего питания за счёт средств городского бюджета, к сожалению, не представляется возможным», — ответила на обращение пенсионерки замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская.

Так цифры в новом постановлении заставляют 79-летнюю пенсионерку обивать пороги и пытаться доказать, что жить на эти деньги очень сложно. Пожилая женщина, которой просто не от кого ждать помощи, вынуждена просить о тарелке горячего супа для своего сына, которого сделали инвалидом два пьяных подонка. И ведь эта семья далеко не единственная, кому приходится не жить, а просто выживать.