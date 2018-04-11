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Сергей Блохин: «Участие региона в международных транспортных потоках — крайне перспективное направление»
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Сергей Блохин: «Участие региона в международных транспортных потоках — крайне перспективное направление» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
«Глава региона абсолютно правильно понимает тренд пространственного развития, — комментирует заместитель начальника КбшЖД по взаимодействию с органами власти, депутат губернской думы Сергей Блохин. — Еще в его бытность мэром мы прорабатывали проект комплексного обслуживания горожан в зависимости от удаленности их места жительства или места работы. Меняя виды транспорта, пассажир мог бы сокращать время в пути».
Как и Дмитрий Азаров он отметил важность междугороднего сообщения на участке Самара-Курумоч-Тольятти — это даст серьезный толчок для развития Самарско-Тольяттинской агломерации.
"Мы видим потенциал этого проекта и рассматриваем возможность закольцевать маршруты через Сызрань и Тольятти", — сказал Блохин.
Он также поддержал намерение главы региона включить область в международный транспортный коридор: «Это крайне перспективное направление. Если даже 1% евроазиатских маршрутов пройдет по территории России, он принесет доход равнозначный продаже нефтегазовых ресурсов».
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