Ещё
Что почитать для души: 5 книжных новинок апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

Что почитать для души: 5 книжных новинок апреля 

Журнал ОК! 2 часа назад
Новинки издательств и книжной индустрии — все самое интересное и увлекательное, разноплановое и долгожданное. Предлагаем выбрать то, что придется по душе именно вам и включить эти книги в ваш список must-read.
Кара Делевинь «Зеркало, зеркало»
Фотография: DR  В издательстве «АСТ» после 15 апреля выходиит дебютная книга модели и актрисы, написанная в соавторстве с Роуэн Коулман. Это история взросления, опасностей и испытаний, с которыми сталкиваются подростки. Ред, Роуз, Лео и Наоми играют в школьной рок-группе — они делятся друг с другом своими мечтами и секретами, вместе проводят все свободное время. Однако однажды все меняется. Наоми находят в реке без сознания и с тяжелыми травмами. И кто напал на девушку — неизвестно. Пока их подруга находится в больнице, ребята пытаются понять, что же с ней произошло. Cвою книгу автор адресует каждому, кто чувствует себя потерянным.
«Надеюсь, эта книга побудит тебя двигаться навстречу своим мечтам и поможет никогда не терять надежды»
Филип Пулман «Книга пыли»
Фотография: DR  Классик детской литературы вернулся с долгожданным продолжением трилогии «Тёмные начала» — книги, которую с удовольствием читают как дети, так и взрослые. Недалеко от Оксфорда, на берегу Темзы, живет простой одиннадцатилетний мальчишка по имени Малкольм Полстед. Он помогает родителям, которые содержат трактир, обитательницам женского монастыря на другом берегу реки, и очень хочет учиться в настоящей школе. Однажды Малкольм узнает, что в монастыре появился необычный гость. Это маленькая девочка. Ее зовут Лира Белаква… «Книга пыли» повествует о приключениях Лиры четыре года спустя после событий трилогии.
Виктор Цой «Миром правит любовь»
Фотография: DR  Музыка легендарного рок-музыканта Виктора Цоя продолжает оставаться невероятно популярной спустя более четверти века после его смерти. Это музыка поколений — так считают многие. Для почитателей творчества музыканта в апреле выходит подарочное издание, где впервые будут опубликованы неизвестные черновики, рукописи и рисунки лидера группы «КИНО». Альбом дополнен редкими фотографиями и документами из архивов Александра Цоя, семьи Цой и Наталии Разлоговой.
Джулиан Феллоуз «Тени прошлого»
Поклонникам «Аббатства Даунтон» и «Белгравии» мы предлагаем окунуться в атмосферу тайн и интриг высшего общества. Стареющий литератор сильно удивился, получив письмо от заклятого врага, которого не видел больше сорока лет. Тот приглашал героя приехать в свой особняк для какого-то важного разговора. Движимый любопытством, рассказчик принял приглашение, не догадываясь, к каким последствиям это приведет…
Фотография: DR  Джон Грин «Черепахи, им нет конца»
«Ты помнишь свою первую любовь, потому что она — доказательство: ты можешь любить и быть любимым; ничто в мире не справедливо, кроме любви; любовь — одновременно и способ стать человеком, и причина, по которой ты становишься им»
Для почитателей детективного жанра в нашей подборке нашлась новинка от автора бестселлеров «Виноваты звезды» и «Бумажные города». В тихом Индианаполисе бесследно пропал миллионер Рассел Пикет, причем он чудом избежал ареста — спустя несколько часов его должны были задержать за финансовые преступления. Теперь за информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение — 100 тысяч долларов. На кону неплохой куш, в расследование таинственного исчезновения тонкой нитью вплетается пронзительная история любви, которая не оставит никого равнодушным.
Журнал ОК!: последние новости
Появились доказательства, подтверждающие беременность Нюши (видео) Юлия Снигирь впервые показала двухлетнего сына: фото Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе появились на публике со старшим сыном: фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»349
Трамп выступил с призывом к России976
Захарова сделала Трампу ответное предложение220
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод49
Рынок отреагировал на заявление Трампа179
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение