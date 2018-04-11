Что почитать для души: 5 книжных новинок апреля

Новинки издательств и книжной индустрии — все самое интересное и увлекательное, разноплановое и долгожданное. Предлагаем выбрать то, что придется по душе именно вам и включить эти книги в ваш список must-read.

Фотография: DR В издательстве «АСТ» после 15 апреля выходиит дебютная книга модели и актрисы, написанная в соавторстве с Роуэн Коулман. Это история взросления, опасностей и испытаний, с которыми сталкиваются подростки. Ред, Роуз, Лео и Наоми играют в школьной рок-группе — они делятся друг с другом своими мечтами и секретами, вместе проводят все свободное время. Однако однажды все меняется. Наоми находят в реке без сознания и с тяжелыми травмами. И кто напал на девушку — неизвестно. Пока их подруга находится в больнице, ребята пытаются понять, что же с ней произошло. Cвою книгу автор адресует каждому, кто чувствует себя потерянным.

«Надеюсь, эта книга побудит тебя двигаться навстречу своим мечтам и поможет никогда не терять надежды»

Фотография: DR Классик детской литературы вернулся с долгожданным продолжением трилогии «Тёмные начала» — книги, которую с удовольствием читают как дети, так и взрослые. Недалеко от Оксфорда, на берегу Темзы, живет простой одиннадцатилетний мальчишка по имени Малкольм Полстед. Он помогает родителям, которые содержат трактир, обитательницам женского монастыря на другом берегу реки, и очень хочет учиться в настоящей школе. Однажды Малкольм узнает, что в монастыре появился необычный гость. Это маленькая девочка. Ее зовут Лира Белаква… «Книга пыли» повествует о приключениях Лиры четыре года спустя после событий трилогии.

Фотография: DR Музыка легендарного рок-музыканта Виктора Цоя продолжает оставаться невероятно популярной спустя более четверти века после его смерти. Это музыка поколений — так считают многие. Для почитателей творчества музыканта в апреле выходит подарочное издание, где впервые будут опубликованы неизвестные черновики, рукописи и рисунки лидера группы «КИНО». Альбом дополнен редкими фотографиями и документами из архивов Александра Цоя , семьи Цой и Наталии Разлоговой.

Поклонникам «Аббатства Даунтон» и «Белгравии» мы предлагаем окунуться в атмосферу тайн и интриг высшего общества. Стареющий литератор сильно удивился, получив письмо от заклятого врага, которого не видел больше сорока лет. Тот приглашал героя приехать в свой особняк для какого-то важного разговора. Движимый любопытством, рассказчик принял приглашение, не догадываясь, к каким последствиям это приведет…

«Ты помнишь свою первую любовь, потому что она — доказательство: ты можешь любить и быть любимым; ничто в мире не справедливо, кроме любви; любовь — одновременно и способ стать человеком, и причина, по которой ты становишься им»