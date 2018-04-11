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Дрозденко анонсировал начало реформ муниципалитетов Ленобласти
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Дрозденко анонсировал начало реформ муниципалитетов Ленобласти 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Начало второго этапа муниципальной реформы анонсировал 11 апреля на общем собрании ассоциации «Совет муниципальных образований» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Как сообщает пресс-служба администрации региона, реформа органов местного самоуправления будет направлена на выстраивание вертикали власти, при этом принципы шаговой доступности, разделения властей и демократии будут соблюдены.
По словам Дрозденко, полномочия администраций поселений, в том числе по исполнению бюджета, будут переданы на районный уровень, как это происходило с объединением администраций городов и районов. Специалисты органов местного самоуправления поселений войдут в структуру районных администраций и будут созданы территориальные управления. На первом уровне продолжат деятельность советы депутатов и главы администраций.
Наряду с административной муниципальной реформой продолжится процесс укрупнения поселений, слияния дотационных с наиболее обеспеченными.
Глава региона также отметил, что реформа управления в 2019 году ждет и администрацию Ленобласти.
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