Дрозденко анонсировал начало реформ муниципалитетов Ленобласти

Александр Дрозденко. Начало второго этапа муниципальной реформы анонсировал 11 апреля на общем собрании ассоциации «Совет муниципальных образований» губернатор Ленобласти

Как сообщает пресс-служба администрации региона, реформа органов местного самоуправления будет направлена на выстраивание вертикали власти, при этом принципы шаговой доступности, разделения властей и демократии будут соблюдены.

По словам Дрозденко, полномочия администраций поселений, в том числе по исполнению бюджета, будут переданы на районный уровень, как это происходило с объединением администраций городов и районов. Специалисты органов местного самоуправления поселений войдут в структуру районных администраций и будут созданы территориальные управления. На первом уровне продолжат деятельность советы депутатов и главы администраций.

Наряду с административной муниципальной реформой продолжится процесс укрупнения поселений, слияния дотационных с наиболее обеспеченными.

Глава региона также отметил, что реформа управления в 2019 году ждет и администрацию Ленобласти.