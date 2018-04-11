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Дизайнер РИАМО получила спецприз всероссийского медиаконкурса «Чистая страна»
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Дизайнер РИАМО получила спецприз всероссийского медиаконкурса «Чистая страна» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Дизайнер Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Мария Леонова получила специальный приз всероссийского медиаконкурса «Чистая страна» за инфографику, посвященную сфере обращения с мусором в Подмосковье.
Ассоциация «Чистая страна» провела церемонию награждения победителей и лауреатов первого всероссийского медиаконкурса «Чистая страна». Церемония состоялась в рамках межведомственного круглого стола по координации действий бизнеса, федеральных и региональных органов власти в сфере обращения с отходами.
Дизайнер РИАМО Мария Леонова получила специальный приз медиаконкурса вне номинации за инфографику, освещающую сферу обращения с твердыми коммунальными отходами в Московской области. Наставником Марии при подготовке работы выступил руководитель дизайнерского центра РИАМО Роман Сочалин.
Первый всероссийский конкурс СМИ и пресс-служб организаций в сфере обращения с отходами «Чистая страна» проводился при поддержке министерства строительства и ЖКХ России. К участию в конкурсе допускались материалы, опубликованные в печатных, электронных или интернет-СМИ в период с 1 января по 30 ноября 2017 года.
Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе работы отбирало профессиональное сообщество. Работы, набравшие максимальное число баллов, передавались в конкурсную комиссию, в состав которой входили представители Минстроя РФ, курирующие отрасль, представители органов государственной власти, эксперты ассоциации «Чистая страна».
Среди участников конкурса были выбраны победители в шести номинациях. Жюри определило лучшую информационную кампанию по освещению реформирования системы обращения с отходами в регионе (стране), лучший пресс-релиз, лучший материал в печатном СМИ, лучший материал в интернет-СМИ, лучший видеосюжет и лучший социальный ролик.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.
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