Отели Подмосковья смогут передавать данные о регистрации постояльцев в режиме онлайн

Электронная система передачи данных для миграционного и регистрационного учета стала доступна отельерам Подмосковья , теперь сведения о регистрации можно подавать в режиме онлайн, этим сервисом пользуются уже порядка полусотни отелей, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Администраторы гостиниц, расположенных в Московской области, получили возможность направлять информацию о своих гостях в регистрирующие подразделения органов внутренних дел в электронной форме. Использование этого сервиса стало возможным в результате реализации министерством внутренних дел РФ пилотного проекта, в котором правительство Московской области приняло активное участие», — отмечается в сообщении.

В августе 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой позволить подмосковным гостиницам направлять сведения о своих постояльцах в органы внутренних дел по сетям электронной связи. Обращение было вызвано многочисленными жалобами отельеров, которые вынуждены ежедневно направлять курьеров с уведомлениями о прибытии своих постояльцев.

По инициативе руководства МВД РФ в течение полугода подмосковные отельеры в рамках пилотного проекта со специалистами департамента информационных технологий, связи и защиты информации и главного управления по вопросам миграции МВД России отрабатывали наиболее оптимальные алгоритмы передачи сведений.

Для того, чтобы начать пользоваться этим сервисом, администратору гостиницы достаточно выполнить три шага. Так, юридическое лицо должно получить право электронно-цифровой подписи и зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), представитель гостиницы должен посетить территориальное подразделение ОВД и заключить соглашение об информационном взаимодействии. После подписания соглашения гостиница получает из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области свой идентификатор пользователя и код поставщика и после этого может передавать сведения о прибывающих и убывающих лицах посредством ЕПГУ в пакетном и единичном режимах.

На сегодняшний день уже более 50 гостиниц Московской области начали передавать данные в регистрационные подразделения МВД через ЕПГУ на постоянной основе. Кроме того, для отельеров работает горячая линия 8-495-204-13-02, по которой гостиницы могут получить консультации по подключению и использованию электронного документооборота с МВД и решить возникающие проблемы, а также портал http://uspexconsulting.ru, который работает, в том числе, в социальных сетях.

В соответствии с законодательством, администраторы гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, а также ответственные лица медицинских организаций обязаны в течение суток представлять в территориальные органы МВД РФ информацию о регистрации граждан по месту пребывания.