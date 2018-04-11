Валерий Радаев побывал в затопленном Аткарске

Валерий Радаев остановился у местной переправы, где находились сотрудники областной службы спасения. Дальше на машине проехать было уже невозможно. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий.

Радаев обратился к собравшимся жителям: «Какие есть трудности, сложности? Чем нужно помочь?».

Одна из местных жительниц ответила главе региона: «Нас оповестили вовремя, воду, хлеб заводят. Не обделены. Все хорошо».

Радаев отметил на это, что пункты эвакуации есть, рисковать жизнью не стоит: «Ваши дома — ценность, но жизнь дороже».

Жители поблагодарили главу области за внимание к их проблемам и чуткое отношение.

Радаев уточнил, что все службы на месте, так как в Аткарском районе одна из самых сложных ситуаций по паводку. Далее губернатор решил вместе со спасателями на лодке посмотреть наиболее пострадавший район города.

Находясь на борту, Радаев сказал: «Работа организована неплохо, но ситуация очень сложная. Очень много домов затоплено, и страдают дома сильно. Нужно делать все, чтобы никто не пострадал. Потому что еще дня два такая ситуация пиковая сохранится».

Уточняется, что в регионе наиболее сложная паводковая обстановка в Петровском, Аткарском и Романовском районах. Эвакуировано из Аткарска 132 человека.

Радаев велел спасателям и полицейским находиться на своих постах ночью и днем. А все жители в пунктах временного размещения, по поручению главы региона, должны быть накормлены.