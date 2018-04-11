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Оцифровку ям проводят в Котельниках
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Оцифровку ям проводят в Котельниках 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В городском округе Котельники приступили к оцифровке ям на дорогах с целью последующего их устранения на улично‐дорожной сети. Об этом сообщил заместитель главы администрации Евгений Журавлев.
По поручению главы Котельников Ирины Польниковой в городском округе начали проводить оцифровку ям на дорогах. До конца неделе должны выполнить основные работы, далее она будет продолжена в рабочем режиме. Сейчас основное внимание уделим наиболее проблемным участкам, а также подъездам к социальным учреждениям. Все данные сохраняются в специальном приложении. Доступ к информации будут иметь подрядчики и выполнять работы согласно проведенной оцифровке ям  — Евгений Журавлев.
Он добавил, что к работам приступили в микрорайоне Силикат в районе промзоны, далее они пройдут в микрорайоне Южный и других территориях города. Основные мероприятия по оцифровке ям, как отметил замглавы, будут завершены до конца недели. С 15 апреля в городском округе начнется ямочный ремонт дорог.
В 2016 году для устранения ям на дорогах в Московской области начали применять новую технологию — оцифровку ям. С помощью специального приложения «Дороги Подмосковья» ямы фотографируют с указанием их точных координат. Информация поступает в базу данных ответственных ведомств, где регистрируется каждая яма, ее параметры и срок устранения. Все данные передаются дорожным службам, которые приезжают на место с определенным количеством материла. После проведения работ место ремонта снова фотографируется, и результат отправляется в систему.
В 2018 году в городском округе Котельники впервые пройдет ремонт 9 городских дорог. На это будет потрачено около 20 миллионов рублей.
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