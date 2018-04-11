Абхазский Шерлок. Краевед из Сухума отыскал след знаменитого рода Асеевых

Абхазский краевед Роланд Гамгия рассказал «АиФ-Черноземье» , как нашел родственницу знаменитых тамбовских меценатов Асеевых и что он узнал о жизни Софьи Асеевой в Абхазии

«Газель» с книгами

Роланд Гамгия: Безусловно. Я убеждён, что абхазы имеют много общего с жителями России , мы связаны друг с другом, как братья. Особенно это относится к тамбовчанам. Думаю, именно поэтому ещё в 2011 году Тамбов и Сухум стали городами-побратимами, хотя и до этого связи развивались по многим направлениям. Всё началось с участия юных каратистов в турнире «Тамбовский волчонок», затем выступил детский танцевальный ансамбль «Абаза», прошли выставки абхазских художников, в журнале «Литературный Тамбов» опубликована большая подборка поэтов и писателей нашей республики. То есть мы постепенно наладили экономические, спортивные и, конечно же, культурные связи. Я очень люблю Тамбов. Когда бываю здесь, всегда возникает такое чувство, что приезжаю домой, настолько хорошие люди живут здесь.

— Так тепло встречают и принимают?

— Именно! Где только ни был в России, но именно в Тамбове атмосфера другая, какая-то особенная. Очень любят здесь абхазов и наши традиции. В Тамбове меня часто расспрашивают об Абхазии, отношениях с Грузией . Я вижу, что людям просто не хватает объективной информации о нашей республике, поэтому с помощью директора нашей национальной библиотеки Бориса Чолария я отправил в дар главной библиотеке Тамбова целую «Газель» с классической, художественной и исторической литературы о нашей республике.

Дворянская кровь

— Как удалось установить связи семьи Асеева и Абхазии?

— Дело в том, что несколько лет назад директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Чиликин обратился ко мне с просьбой. Он располагал информацией, что представительница рода Асеевых, знаменитых тамбовских предпринимателей, благотворителей и общественных деятелей, Софья Михайловна, проживала где-то на Кавказе, возможно, в Абхазии. Тогда я и приступил к поискам, начал с архивов. Но практически всё сгорело во время войны. И в очередной раз мне помог Борис Чолария. Он нашёл газету 70-х годов со статьёй о Софье Асеевой. Уже было за что зацепиться. Значит, она на самом деле жила у нас, решил я, и стал искать дальше. В результате полугодовых поисков мне удалось найти людей, которые работали с Софьей Асеевой, а также её дом, родственников, фотографии, письма и даже личные вещи.

— Там кем же она была?

— Софья Михайловна работала детским врачом и заведующей лабораторией Сухумской детской поликлиники. Я встретился с её коллегой. Врач-окулист Инесса Михайлова и сегодня работает в поликлинике. Вместе с ней мы отправились к Екатерине Самарец. В детстве Екатерину буквально с улицы подобрала Софья Михайловна. Она заменила ей мать, определила на медицинские курсы и устроила на работу в медчасть Сухумского физико-технического института.

— Выходит, даже перестав быть представителем богатой семьи, она, как могла, помогала людям?

— Да, ведь благородство, меценатство — в крови, и не зависит от материального положения человека. Будучи обычным советским человеком, Софья Асеева оставалась русской дворянкой в самом высоком понимании. Мои поиски продолжались, и обстоятельства складывались так, что появлялись нужные люди и происходили необычные встречи. Мне так повезло, что сын Екатерины Самарец в то время был в Абхазии, он приехал из России. Николай отвёз нас в дом на горе Чернявского, где жила Софья Михайловна, рассказал, что в детстве часто бывал там. На первом этаже жила Екатерина Шевалье — известный врач, стараниями которой в Сухуме появилась детская поликлиника. Он вспомнил, как в 80-х вместе с Софьей Михайловной ходил в сад, чтобы найти закопанные ею золотые монеты времён Николая Второго . Она раздарила их соседям, пара монет досталась и Николаю. На них он смог сыграть свадьбу. Одного из соседей Софья Михайловна попросила купить на те монеты машину, чтобы он ездил на ней и заодно возил её на рыбалку.

Софья-рыбачка

— На рыбалку, я не ослышался?

— Да. Дело в том, что у доктора Асеевой было необычное для женщины хобби. Она очень любила посидеть с удочкой на берегу моря, но с возрастом ей стало тяжело спускаться к воде. А ещё Софья Асеева избегала фотографий и не любила говорить о своём знатном происхождении. И это вполне объяснимо, ведь она была единственной из семьи, кто не уехал за рубеж, и старалась быть незаметной. Поэтому найти её фотографии было почти невозможно. Но один снимок всё же отыскать удалось. Кто-то случайно и, конечно же, незаметно снял её в морском порту за любимым занятием.

— Она поддерживала связи с родственниками за границей?

— Да. Вместе с журналисткой Юлией Соловьевой мы нашли письмо из Чили от её племянника. Кстати, благодаря этим письмам наши тамбовские коллеги смогли выйти и на других родственников Софьи Асеевой. В целом же мне на какое-то время выпало стать одновременно и сыщиком, и журналистом. Поиски заняли немало времени и сил, но заниматься ими было интересно, и я счастлив, что многое получилось. Да и в целом всё, что касается Тамбова, — у меня даже и мысли не возникнет не сделать, если что-то нужно, я всегда откликнусь. Ради культуры и того, чтобы наши города стали ещё ближе, сил не пожалею, настолько близок стал мне стали ваш город и люди.

— Можно ли сказать, что расследования пребывания Софьи Асеевой в Абхазии завершены?