Томаш Мацейчук: Моей высылки из России не будет

О добровольной депортации Томаша Мацейчука первым написал его идейный оппонент на российских политических ток-шоу и спарринг партнер по боксерскому рингу — журналист Руслан Осташко. Сообщение появилось в этот вторник в его аккаунте на Facebook.

«Вчера суд постановил покинуть Мацейчуку РФ до 18 апреля. Без арестов, без задержаний и т.д. Культурно, грамотно, справедливо».

Издание Ukraina.ru связалось с Осташко, чтобы получить дополнительную информацию. Мы задали ему вопрос: откуда у него такая информация. Господин Осташко ответил, что об этом сам Мацейчук написал у себя на стене Вконтакте.

«Что касается того, надо ли его высылать или нет, то могу сказать так, что Томаш персона не столь однозначная. Во-первых, тут нужно учитывать то, что он приезжает в Россию не как турист. Всем же очевидно, что сюда он приезжает работать, но когда получает визу, то не сообщает об этом. Поэтому его выдворение вполне логично хотя бы по этой причине.

Во-вторых, также очевидно, что за этим выдворением есть и политическая составляющая. Речь идет о его оскорбительных высказываниях в адрес нашей страны, в адрес нашей истории. Тут также надо вспомнить о его участии в составе украинских добровольческих батальонах в войне в Донбассе. Если бы не всё это, то выдворения бы не было. Например, не выдворяют же того же Ковтуна, который также не указывает в миграционной карточке, что приезжает сюда работать», — говорит Осташко.

По его сведениям, против Мацейчука в России заведено уголовное дело.

«В России уже есть уголовное дело, связанное с его публикациями, насколько мне известно, по статье 282 (разжигание межнациональной розни) или связанное с расследованием его участия в незаконных вооруженных формированиях. Но до логического конца эти дела будут доведены уже после того, как он покинет нашу страну. Так что с точки зрения здравого смысла всё логично.

К тому же решение о его выдворении были принято спокойно и тихо, без всякой показухи, как это было раньше, что вызвало шумиху в прессе. Тогда это подняло волну, и его защитники, которые, как оказалось, есть наверху, успели остановить процесс его выдворения. А вот сейчас всё прошло тихо и спокойно, как и должно быть в нормальном цивилизованном обществе. В общем, суд принял решение о выдворении Мацейчука до 18 апреля. Так что посмотрим, как Томаш всё это исполнит. Пожелаем ему всего хорошего — подальше от нашей страны», — не скрывает своего удовлетворения Осташко.

Штраф без депортации

Сам же Томаш Мацейчук в комментарии для издания Ukraina.ru говорит, что Осташко неправильно интерпретировал его запись ВКонтакте — никакой суд не принимал решения о его депортации из России. Он не писал об этом. Его просто приговорили к штрафу за административное нарушение. Однако из России он действительно уедет. Правда, не может сказать, будет ли он снова приезжать в Москву для участия в политических ток-шоу.

«Я после того, как в моей квартире был проведен обыск, заявил, что независимо от решения суда уезжаю в Польшу. Суд же в свою очередь решил наложить на меня штраф — без депортации из России. Буду ли я приезжать на российское ТВ после переезда в Польшу? Время покажет», — полагает Мацейчук.

Также он отрицает информацию Осташко о возбуждении против него уголовного дела в России.

«Мне неизвестно, чтобы против меня было возбуждено какое-либо уголовное дело. Во время обыска, мне были показаны документы уголовного дела по статье 282, но в нем я прохожу как свидетель, а не как подозреваемый», — разъясняет ситуацию Мацейчук.

Польский журналист также отрицает и информацию Осташко о своем пребывании в украинских добробатах.

«Как всем давным-давно известно, я поехал на Донбасс в качестве волонтера в мае 2014 года, где помогал разным украинским подразделениям — в основном батальону «Донбасс», 93-ей отдельной механизированной бригаде ВСУ и 128-ой горно-пехотной бригаде ВСУ.

батальон Донбасс

Также помогал переселенцам, в том числе женщинам и детям из пророссийских семьей. Уехал из Донбасса после Дебальцево — в марте 2015.

Думаю, Осташко в связи с тем, что у него хватает денег на западные машины и красивую жизнь в Москве, должен отправиться на Донбасс и помочь тем, кто во время войны потерял дома. Это было бы намного более полезным делом, чем его увлечение моей персоной. Хотя, конечно, ловить хайп на Мацейчуке — это намного безопаснее и дешевле, чем ездить на Донбасс и помогать его жителям», — иронизирует Мацейчук.

Карьера шоумена

Напомним, что Томаш Мацейчук в 2013-2014 годах был сначала волонтером евромайдана, а потом в том же качестве приехал на войну в Донбасс.

После того, как он уехал оттуда, то занялся журналистской деятельностью. В частности, снимал разоблачительные материалы о симпатиях к нацизму среди членов украинских добробатов. За эту свою деятельность он стал персоной нон грата на Украине . Также в социальных сетях ему до сих пор угрожают представители украинских праворадикальных организаций.

С конца 2016 года Мацейчук стал постоянным участником российских ток-шоу. Его выступления на передачах периодически сопровождались скандалами.

Так на программе «Право голоса» Романа Бабаяна он получил по лицу от одесского политэмигранта Игоря Маркова за оскорбительные высказывания в адрес России, после чего Бабаян выгнал его с передачи.

После того, как Мацейчук в программе «Место встречи» на НТВ назвал ветеранов Великой Отечественной войны «красными фашистами» с ним прямо в студии подрался журналист Руслан Осташко. Последний чуть позже вызвал его на бой на боксерском ринге. После многомесячной подготовки бой состоялся накануне 23 февраля в одной из боксерских залов Москву. Со счетом 3:2 победил Осташко.

В конце февраля полиция задержала Мацейчука в Мытищах в снимаемой им квартире и доставила его в мытищинский суд, где должно было быть принято решение — депортируют ли его из России или нет. Однако в тот день суд так и не состоялся. Заседание было перенесено. Однако и второе заседание не состоялось по причине того, что документы на тот момент не были доставлены.

Третье заседание суда прошло 9 апреля. Мацейчука приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства: он был зарегистрирован в Москве, а проживал в Мытищах.